La nuova rivoluzione quinquennale di Gucci inizia con Balenciaga

Per Gucci si prepara la nuova rivoluzione quinquennale. Per il CEO Marco Bizzarri ogni ciclo della moda dura cinque anni. Per questo il 2021 segna un nuovo inizio: “Gucci è un brand orientato sulla moda – dice il CEO –: è naturale riflettere periodicamente sul da farsi”. E il primo step potrebbe essere la collaborazione tra Alessandro Michele e Gvasalia, capo designer di Balenciaga.

La nuova rivoluzione quinquennale

La coppia Bizzarri-Michele ha concluso il primo ciclo quinquennale nel 2020. Ora ragiona sul secondo. “È da un anno che ci pensiamo e la pandemia ha accelerato il ragionamento”, spiega Bizzarri a Repubblica. Nella stessa intervista mette a nudo i limiti dell’intelligenza artificiale: “Non si cambia ragionando solo sul passato e nessun algoritmo può indicare quali estetiche attrarranno i consumatori. Sono pensieri che devi avere di tuo”. Bizzarri afferma come alcune decisioni prese nel 2020, come il taglio dei punti vendita multimarca e la creazione di contratti di distribuzione selettiva, debbano “coincidere col lavoro di Michele”, che definisce “un alieno capace di predire che cosa i consumatori vorranno in futuro”.

La collaborazione con Balenciaga

Il primo step del nuovo ciclo potrebbe essere la collaborazione con Balenciaga. Entrambe le griffe fanno parte della scuderia Kering. I due creativi, secondo le indiscrezioni, avrebbero lavorato insieme a un nuovo progetto che verrà svelato giovedì 15 aprile. Come riporta L’Officiel, la collaborazione prevede la creazione di prodotti con entrambi i loghi e sarebbe il primo evento speciale per celebrare i 100 anni di Gucci. (mv)

