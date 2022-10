La pelle a Parigi, Fendi apre a Fermo, la bolletta di Emanuela

Se ne è vista di tutti i colori sulle passerelle di Parigi. In senso positivo, ovviamente. Alcune griffe, infatti, hanno fatto della pelle, una volta di più, lo strumento espressivo elettivo per la loro idea creativa. E questa è la notizia rassicurante della settimana. Di differente contenuto, ma ugualmente orientata a una visione prospettica positiva, è l’inaugurazione della New Factory Shoes di Fendi, a Fermo. Problematica, invece, ma contraddistinta da una (parziale) ma concreta soluzione, la situazione affrontata dal Calzaturificio Emanuela di Bagnacavallo (Ravenna). Il problema, ovviamente, era ed è il costo dell’energia. Tra chi apre, chi sfila e chi reagisce, ecco a voi le news più lette della settimana.

La pelle a Parigi

Bastino solo i nomi di chi, tra i tanti, la pelle l’ha portata in passerella esaltandola e piegandola alle sue sperimentazioni. Nell’ordine, parliamo di Balenciaga, Rick Owens, Hermès, Louis Vuitton e Miu Miu.

Leggi qui i nostri approfondimenti:

Fendi apre a Fermo

Fendi ha inaugurato il 5 ottobre il New Factory Shoes di Fermo, frutto di un investimento pari a 12 milioni di euro. Qui ha trasferito la produzione calzaturiera che da oltre 10 anni si svolgeva a Porto San Giorgio.

Leggi qui il nostro approfondimento:

La bolletta di Emanuela

Azione e reazione. “Non potevamo proseguire a pagare bollette da 30.000 euro al mese e con un futuro pieno di incognite per il gas” dicono dal Calzaturificio Emanuela. Quindi, ha investito 400.000 euro per dotarsi di un impianto fotovoltaico.

Leggi qui il nostro approfondimento:

