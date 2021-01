Le mosse di Louis Vuitton e la guerra dei prezzi nel lusso

Il 2021 è iniziato con la guerra dei prezzi, che riguarda soprattutto le borse. Tra indiscrezioni, smentite e conferme, le griffe del lusso rivedono i listini articolo per articolo, praticando ritocchi parametrati non solo per modello, ma anche area geografica. Il caso Louis Vuitton lo spiega bene.

Il caso Louis Vuitton

Sotto i riflettori è finito Louis Vuitton. Il 6 gennaio, Jing Daily riportava la smentita della griffe: l’aumento dei prezzi notato dai daigou cinesi non era veritiero. Qualche giorno dopo il sito Pursebop ha invece confermato l’aumento dei cartellini. Prendendo in esame, però, il sito web USA di Vuitton. La maison francese ha alzato i prezzi mediamente del 3-5%. Ma con delle differenze. I cartellini di alcuni modelli, come Capucines, Twist e Speedy, rimangono invariati. Quelli della Multi Pochette Accessories Monogram Canvas è salito del 10%. E se si torna a gennaio 2020, l’aumento è del 25%: il prezzo è passato da 1.640 (gennaio 2020) a 2.050 dollari (gennaio 2021). Pursebop annuncia che LV aumenterà i prezzi anche in Canada e in alcuni Paesi europei. Il 7 gennaio Korean Times scriveva che i listini di Louis Vuitton sono aumentati solo in Corea, in maggior misura sui best seller locali. “C’è anche la possibilità che Louis Vuitton abbia aumentato i prezzi per tenere il passo con la politica dei prezzi di Hermès“.

La guerra dei prezzi

Già perché, sempre secondo Pursebop, Hermès sta gradualmente rimuovendo i prodotti dal proprio sito web europeo per poi ricaricarli a prezzi leggermente più alti (entro il +5%). L’aumento ha interessato prima i portafogli e le borsette della piccola pelletteria. Ora sta arrivando alle borse. Secondo le varie fonti è previsto un aumento dei prezzi di Chanel negli Stati Uniti intorno al 15 gennaio 2021. Global Times riferisce che a partire dall’8 gennaio Gucci ha aumentato il prezzo delle borse fino al 20%. (mv)

