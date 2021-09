LVMH a caccia di giovani: 25.000 assunzioni entro il 2022

LVMH a caccia di giovani da inserire in organico. Entro la fine del 2022 il gigante del lusso prevede di assumere 25.000 persone di età inferiore ai 30 anni in tutto il mondo. Di queste, LVMH ne assumerà quasi 5.000 tramite stage o apprendistato e 2.500 tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato in Francia. Le assunzioni servono per far fronte alla crescente richiesta di beni di lusso in tutto il mondo.

LVMH a caccia di giovani

Se è vero che LVMH è a caccia di giovani, è altrettanto vero che i giovani vanno a caccia di LVMH. Per 16 anni la società guidata dalla famiglia Arnault si è classificato al primo posto nella lista Universum delle aziende più attraenti per gli studenti delle scuole di business in Francia. Per sostenere il nuovo piano di reclutamento, LVMH sta rafforzando il suo piano d’azione “Craft the future” per i giovani di ogni provenienza e sta lanciando diverse iniziative per fornire accesso alla formazione e all’occupazione. Le azioni messe in campo vanno dall’apertura (28 settembre) della sua piattaforma educativa, disponibile su INSIDELVMH.com per giovani dI tutto il mondo. Fino al reclutamento nelle professioni artigiane e di vendita con il suo programma “Métiers d’Excellence”, con un evento in programma il 19 ottobre.

Métiers d’Excellence

Ora Institut des Métiers d’Excellence è presente in sei Paesi: Francia, Svizzera, Italia, Spagna, Giappone e recentemente Germania. L’istituto forma apprendisti in 27 professioni specializzate in tre aree focali: design, artigianato e vendite. Inoltre LVMH proseguirà le 12 partnership in Francia e all’estero con le migliori università. E, infine, dopo il successo del 2020 (4.000 giovani registrati), verrà riproposto per la seconda volta l’evento digitale “Start your Journey with LVMH”. (mv)

Foto da LVMH

