LVMH annuncia 2.000 assunzioni in tre anni in Italia

LVMH investe nelle attività di formazione e annuncia 2.000 assunzioni in tre anni in Italia. Lo ha detto Chantal Gaemperle, direttrice risorse umane del gruppo francese, durante l’appuntamento fiorentino di ShowME di venerdì 19 novembre. “In Italia, come in tutti i nostri Paesi culla dei savoir-faire, è urgente rendere attraenti i mestieri d’eccellenza – sono le sue parole –. Per questo motivo per LVMH impegnarsi e agire allo scopo di rivalorizzare e trasmettere questi savoir faire d’eccezione è fondamentale”.

2.000 assunzioni in tre anni

Gli investimenti nel personale in Italia rientrano nel più ampio programma su scala internazionale. Che prevede, nel complesso, la creazione di 8.000 nuovi posti nel 2022 e di 30.000 entro il 2024. Le assunzioni sono strettamente collegate alle attività formative: d’altronde le maison del lusso hanno bisogno di artigiani specializzati. Il problema, ed è un problema che non tocca solo LVMH, è avere un bacino di risorse da cui pescare. “In Italia gli ITS hanno solo 10.000 iscritti, mentre in Francia sono 250.000 – ha continuato Gaemperle –. Per questo è molto importante valorizzare le opportunità dei mestieri d’eccellenza: sono ancora percepiti come lavori aridi, quando al contrario sono ad alto valore aggiunto e rappresentano una grande opportunità di carriera”.

La rete formativa di LVMH in Italia

Nel 2022 LVMH porterà anche in Italia Excellent. È il programma, già varato in Francia, per la sensibilizzazione degli studenti delle scuole medie sui mestieri di savoir faire. “Abbiamo avuto un ottimo riscontro – ha detto Alexandre Boquel, direttore dello sviluppo dei mestieri d’eccellenza per LVMH –, aiutando i più piccoli a scoprire il nostro mondo. È bello vederli incuriosirsi e appassionarsi ai lavori artigiani”. LVMH ha in Italia dal 2017 l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza: qui ha formato 300 apprendisti e da qui propone 10 programmi di formazione in alternanza in 10 mestieri e 14 maison partner. Inoltre, 18 brand del gruppo hanno scuole interne sul modello dell’Académie de l’Art des métiers di Loro Piana.

In foto, il momento conclusivo dell’evento Show ME

