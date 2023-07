Moncler supera 1 mld nel semestre e raffredda le voci su nuovi M&A

Moncler raffredda le voci su nuovi M&A: non ha acquisizioni nel mirino. Se dovesse farne, però, sarebbero sul modello “di Stone Island”, ha risposto agli analisti Luciano Santel, chief corporate e supply officer del gruppo. Lo stesso Santel ha confermato che nel 2022 Moncler ha investito per costruire un secondo stabilimento di produzione in Romania per raddoppiare la sua capacità produttiva. Il numero uno di Moncler, Remo Ruffini, ha sottolineato che per la prima volta nella sua storia il gruppo ha oltrepassato il miliardo di euro nel primo semestre dell’anno.

L’investimento in Romania

Nel corso della conference call con gli analisti per esaminare i dati del primo semestre 2023, Santel ha risposto alle voci su nuovi M&A. Ipotesi verosimile, vista la posizione finanziaria netta di 470,7 milioni di euro del gruppo. “Ora non c’è nessun progetto specifico e nessun pensiero di acquisizione, che potrebbe avvenire in futuro ma indipendentemente dal cash”. Santel ha poi aggiunto che, se dovesse operare un’acquisizione, “dovrebbe essere come con Stone Island”. Un’altra domanda ha riguardato le integrazioni verticali compiute da molti player del lusso. Lo stesso manager ha spiegato che l’investimento più importante compiuto dal gruppo lo scorso anno è stato la costruzione del secondo stabilimento di produzione in Romania, ma che anche in questo campo nessuna acquisizione è all’orizzonte. Lo riporta WWD.

Boom Asia, flop Americhe

Il CEO Remo Ruffini ha, intanto, commentato i dati, esaltando il fatto che “per la prima volta nella nostra storia, i ricavi del gruppo hanno superato la soglia di 1 miliardo di euro nella prima metà dell’anno”. I ricavi sono stati 1,14 miliardi di euro, in crescita del 24% sia a cambi attuali sia costanti. Il marchio Moncler ha realizzato 935 milioni, +29% rispetto al 2022. Con le vendite in Asia cresciute addirittura del 55% nel secondo trimestre. Il marchio Stone Island ha generato 201,6 milioni di euro, +5%. La performance delle vendite nelle Americhe è stata negativa: -25%. Complessivamente, nel solo secondo trimestre, il Gruppo ha realizzato ricavi per 410,2 milioni, +26%. (mv)

