Nappa in monoposto: i piloti Ferrari vestono Giorgio Armani

I piloti Ferrari vestono Giorgio Armani. Atleti e manager della squadra di Maranello indosseranno i capi della maison milanese in occasione degli eventi ufficiali. Del completo, color blu navy, faranno parte una serie di accessori coordinati, tra cui cintura e scarpe. A questi si aggiungono borsa a tracolla e décolleté in nappa della selezione donna.

Scuderia Ferrari Mission Winnow ha stretto una partnership pluriennale con Giorgio Armani. La collezione executive maschile comprende una giacca in un tessuto di lana Jacquard con disegno micro Chevron, una camicia bianca con colletto piccolo, soprabito in lana tecnica water repellent e accessori coordinati tra cui cintura e scarpe. La selezione donna ha, in aggiunta, borsa a tracolla e décolleté in nappa.

Il commento

“Oggi, più che mai, bisogna fare sistema, promuovere l’eccellenza italiana in un dialogo tra le diverse aree e discipline – commenta Giorgio Armani -. Ferrari è un simbolo dell’Italia nel mondo e sono orgoglioso di questa collaborazione. Ho vestito i piloti con un guardaroba elegante adatto ai loro spostamenti, augurandomi che tutti possiamo tornare a muoverci ed essere pronti per la ripresa del nostro Paese, tutti insieme”. Di “orgoglio” ha parlato anche il presidente Ferrari, John Elkann: “Da oggi – dice – Scuderia Ferrari e Giorgio Armani si alleano per essere più forti insieme, in pista e non solo”. (art)

