Niente da fare: Rihanna e LVMH sospendono l’attività moda di Fenty

Rihanna e LVMH sospendono l’attività moda di Fenty. Il gigante francese del lusso si concentrerà nel sostenere le attività più redditizie del brand lanciato dalla popstar: Fenty Beauty e Fenty Skin. Inoltre, L Catterton (società di private equity che vede la partecipazione di LVMH), ha raccolto fondi da destinare a Savage x Fenty. In altre parole, il marchio di lingerie di Rhianna.

Rihanna e LVMH

La pandemia avrebbe irrimediabilmente frenato lo sviluppo di Fenty come fashion house. A meno di 2 anni dal lancio del sodalizio, quindi, le parti hanno deciso di porre in stand by la griffe. La quale aveva lanciato alcune capsule collection di calzature disegnate da Amina Muaddi. LVMH ha confermato la notizia a WWD con una breve dichiarazione. “Rihanna e LVMH hanno preso congiuntamente la decisione di sospendere l’attività di ready to wear, con sede in Europa, in attesa di condizioni migliori“. Ciò vuol dire, scrive la testata USA, che il sito di e-commerce, il principale canale di distribuzione di Fenty Fashion, andrà offline. LVMH e Rihanna non hanno escluso in futuro un rilancio di un’attività che si basa sul lavoro di un team di design e sviluppo a Parigi e lavora con terzisti in Italia.

Le priorità

Rihanna e LVMH avrebbero deciso di concentrarsi sulle attività in questo momento più redditizie: Fenty Beauty e Fenty Skin. Nel frattempo, L Catterton ha guidato una raccolta fondi da 115 milioni di dollari per sostenere l’espansione retail di Savage x Fenty, la collezione di lingerie lanciata da Rihanna del 2018. (mv)

