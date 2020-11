Design, materiali, made in: le capsule di Fenty sono un successo

Disegnate da Amina Muaddi, in pelle, fatte in Italia. Ecco spiegato il successo delle capsule di Fenty, marchio che fa parte della galassia LVMH. La prima collezione di calzature rilasciata a luglio è andata sold out. La seconda, che è appena uscita, sembra destinata a ripetere il boom, grazie anche al fascino e alla popolarità delle due protagoniste che regnano sui social: Rihanna, fondatrice del marchio, e la stessa Amina Muaddi.

Le capsule di Fenty

La seconda capsule è formata da 4 modelli di scarpe: il sandalo Caged (presente anche nella prima collezione) si caratterizza per i cinturini in pelle intrecciata che arrivano al polpaccio. Le décolleté a punta quadrata Don’t Be Square hanno la pelle arricciata sulla punta e un elastico che stringe la scarpa sul retro. Le pump Corset sono in due versioni: una in PVC trasparente e lucido di colore blu elettrico e l’altra in pelle bianca con tacco a stiletto argento metallizzato. Entrambe hanno i lacci che si annodano alla caviglia. Infine il sandalo Ribbon Ropes, disponibile in rosa confetto e nero, con tacco a stiletto e lacci che salgono sui polpacci. Così come per la prima capsule, tutti i modelli sono fatti in Italia. La nuova collezione è disponibile su Fenty, Farfetch e Level Shoes.

Premio per Amina

La seconda capsule di Fenty è uscita prima che Amina Muaddi possa ricevere il riconoscimento “Collaborator of the Year” nell’ambito dei Footwear News Achievement Awards 2020: la premiazione è in programma per l’8 dicembre. La collaborazione tra Rihanna e Muaddi è il frutto di un rapporto di reciproca stima e di amicizia nato grazie a Jahleel Weaver. È lo stilista di Rihanna ad aver mostrato le creazioni della designer metà giordana e metà romena alla popstar delle Barbados. Il primo passo è stato l’acquisto di diverse paia di scarpe per Rihanna, poi il rapporto è proseguito fino allo scintillante successo della prima capsule di Fenty. (mv)

