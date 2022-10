No e no, mai e poi mai. Ferragamo ribadisce: nessuna exit strategy

Non se ne parla. Nessuna exit strategy dal proprio marchio è prevista dalla famiglia Ferragamo. Lo ha ripetuto il presidente della griffe fiorentina, Leonardo Ferragamo: mai e poi mai venderemo la griffe. Dal 2018, i rumors su una possibile cessione della griffe sono diventati un mantra. Si sono intensificati durante la pandemia per via delle difficoltà incontrate dal brand nel riprendere la rotta e recuperare le vendite perdute. Ma anche in quel caso, la famiglia ha sempre smentito le voci di cessione. Le indiscrezioni, però, continuano e, periodicamente risale a galla la necessità della proprietà di ribadire la sua posizione. Come in questo caso, con Reuters. Ma la domanda vien da sé: tutto questo supporre non cela una prospettiva di verità?

Mai e poi mai venderemo

Ferragamo non si tocca, insomma, anche perché la famiglia ha attivato un programma di profonda riorganizzazione del brand e della sua organizzazione. Obiettivo: sviluppare ulteriormente il marchio a livello mondiale, come ha dichiarato a Reuters il presidente Leonardo Ferragamo. “Stiamo lavorando in modo molto dedicato e risoluto con un grande sforzo per rafforzare il nostro brand nel mondo”, dice Ferragamo che spera in una veloce ripresa del mercato cinese.

Uno degli ultimi indipendenti

Negli anni sono cambiati gli interpreti (i membri della famiglia e i manager dell’azienda) ma non il ritornello: il marchio Salvatore Ferragamo non si tocca. Eppure, le voci sono proseguite, alimentate dal fatto che la griffe è rimasta una delle poche indipendenti in Italia. Fattore sufficiente per essere etichettata come una preda per i grandi gruppi del lusso. Secondo i beninformati anche Tod’s, Dolce & Gabbana e Armani, altri marchi tricolori indipendenti, stavano per finire nelle fauci dei giganti del lusso. Ma mai il loro possibile cambio di proprietà è stato annunciato con la frequenza e l’insistenza di Ferragamo. Perché? (mv)

