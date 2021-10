Obiettivi di lusso: Off-White mette il miliardo nel mirino

Off-White mette il miliardo nel mirino. Ci arriveremo “tra 5-10 anni” dice il CEO Andrea Grilli che ha spiegato come gli input che arrivano da LVMH (che controlla il 60% del marchio, il restante 40% è di Virgil Abloh) e Farfetch (proprietario di New Guards Group, il suo licenziatario) ne facilitano questo percorso.

Il miliardo nel mirino

Secondo Grilli, Off-White sta subendo un’evoluzione. In altre parole: non è più (solo) un brand streetwear, ma sta sviluppando “i nuovi codici del lusso“, anche attraverso “collaborazioni inaspettate“. Per esempio, quella con Nike resta la più nota (e probabilmente anche la più redditizia). In un’intervista a WWD, Grilli ha spiegato che il marchio punta a far diventare l’abbigliamento femminile rilevante come quello maschile. Ma anche che scarpe e sneaker sono ritenute tra le categorie merceologiche più importanti. Morale: Off-White, dice Grilli, ha il potenziale per raggiungere un fatturato di 1 miliardo di euro in un arco di tempo compreso tra 5/10 anni. Non comunicando bilanci, si stima che la sua attuale base di partenza sia di circa 400 milioni di euro. Deve, quindi, più che raddoppiare il suo giro d’affari.

Online e offline

Oltre alla crescita online, Off-White sta ampliando la presenza offline con una serie di aperture tra Parigi e alcune località turistiche. Per esempio: Porto Cervo, Forte dei Marmi e Ibiza. Attualmente sono 60 i negozi Off-White nel mondo, con aperture previste nel 2022 e 2023, in particolare negli Stati Uniti. La strategia di Grilli è quella di proporre collezioni esclusive per singole città: microcapsule destinate a stimolare il negozio e offrire un prodotto esclusivo al consumatore. (mv)

