Per sempre Bernard: Arnault rimarrà CEO di LVMH fino a 80 anni

Largo ai giovani? No, non è il momento. Nessuno dei figli è pronto a prendere il suo posto? Oppure sono periodi storici talmente complicati da suggerire di rimandare il passaggio generazionale? Sta di fatto che l’Assemblea degli Azionisti di LVMH (convocata per il 21 aprile) delibererà una modifica grazie alla quale il CEO non andrà in pensione a 75, ma a 80 anni. In altre parole, Bernard Arnault (nella foto), che ha attualmente 73 anni, potrà rimanere CEO fino al 2029. A chi pensa che il lusso, a queste condizioni, sia un Paese per vecchi, rispondono gli analisti finanziari, che hanno apprezzato il “per sempre Bernard” deciso di LVMH.

Per sempre Bernard

“Credo che gli investitori siano contenti di un’estensione del mandato di Bernard nel ruolo di CEO”, afferma Mario Ortelli, CEO dell’analista Ortelli & Co interpellato da Vogue Business. “Gestisce brillantemente la strategia di un gruppo con un’organizzazione manageriale fenomenale. Nel corso degli anni ha assunto sempre più responsabilità. Inoltre, i membri più giovani della famiglia Arnault stanno avendo successo nei loro ruoli all’interno del gruppo. Il che getta le basi per una successione senza problemi e per lo sviluppo a lungo termine del business“. “Bernard Arnault – scrive Luca Solca, analista di Bernstein – ha dimostrato di essere un leader visionario e molto efficace. Avere più tempo a disposizione per maturare e consolidare la loro esperienza e le loro posizioni, non farà sicuramente male ai potenziali successori”.

Quale Arnault dopo Arnault?

Si dibatte da tempo su quale Arnault prenderà il posto di Bernard. Una discussione che ora non è più così stringente e immediata. La successione non avverrà più tra 2 anni, ma tra 7. Questo lasso di tempo potrebbe permettere a Jean, che a 24 anni è il più giovane dei 5 figli di Bernard, di iscriversi alla gara a cui partecipano da tempo i 4 fratelli e che, secondo gli addetti ai lavori, il padre ha messo alla prova per poter disegnare l’organizzazione futura di LVMH. Una prova che durerà più del previsto, visto che loro padre ha deciso di non lasciare lo scettro fino a 80 anni. Ma il dubbio, ora, è legittimo: lo lascerà davvero? (mv)

