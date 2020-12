Risiko LVMH: Darren Spaziani affianca Abloh da Vuitton

Continua il risiko LVMH. Se ieri la multinazionale francese ha annunciato le dimissioni di Ian Rogers, dal 2015 Chief Digital Officer del gruppo, oggi il suo mosaico manageriale cambia nuovamente forma. E porta novità, soprattutto, nell’ambito stilistico della griffe di riferimento di LVMH. In altre parole, Louis Vuitton. In particolare, nelle sue collezioni maschili di pelletteria. Qui, a fianco di Virgil Abloh, arriva, dalla Donna, Darren Spaziani. Ma il risiko LVMH non finisce qui.

Darren Spaziani

Spaziani (nel riquadro), designer statunitense, a breve si occuperà per Louis Vuitton anche delle collezioni maschili di pelletteria. Scriviamo “anche”, perché Spaziani, dal 2013, coordina la medesima direzione creativa della griffe, ma per la Donna. Il tutto, avendo già lavorato per Vuitton tra il 2004 e il 2006. “Darren ha portato la sua visione creativa per la pelletteria femminile – spiega a WWD il vicepresidente esecutivo della griffe, Delphine Arnault -. Sa come infondere perfettamente la modernità facendo affidamento sull’artigianalità e sui team di talento”.

Interazioni creative



Così, se per le collezioni femminili di Vuitton si trova a interagire con il direttore creativo Nicolas Ghesquière, per l’Uomo si confronterà con Virgil Abloh. “Sono molto onorato di poter esplorare nuovi territori creativi e non vedo l’ora di lavorare con Abloh e il suo team” ha dichiarato Spaziani a wwd.com.

Risiko LVMH

Il risiko LVMH non finisce qui. Il colosso transalpino, infatti, ha nominato presidente e CEO della Selective Retailing Division Chris de Lapuente. Il quale, dal 2011, è titolare della stessa carica presso un altro brand del gruppo: Sephora.

Leggi anche: