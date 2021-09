Sapete cosa accomuna Renzo Rosso e Remo Ruffini? L’ottimismo

L’ottimismo di Renzo Rosso e Remo Ruffini. I due imprenditori sono amici e spesso si trovano sulla stessa lunghezza d’onda. Una riprova è arrivata dall’ultima settimana milanese della moda. Il patron di OTB (nella foto – d’archivio – a destra) e il suo collega di Moncler sono d’accordo nel candidare Milano come capitale europea della moda. E soprattutto hanno espresso ottimismo sul fashion in generale e sulle proprie aziende in particolare.

Renzo Rosso e Remo Ruffini

“Non ho assolutamente intenzione di vendere azioni. Credo molto in questa azienda – dice Ruffini, che esclude anche altre acquisizioni –. Voglio concentrarmi su Stone Island. Dobbiamo fare di questo marchio quello che abbiamo fatto con Moncler negli ultimi 10 anni”. L’imprenditore ha parlato con la stampa, come riporta Ansa, durante MondoGenius, l’evento digitale condotto da Alicia Keys. “Tutti i paesi stanno andando bene. Il quarto trimestre – sono le parole del patron di Moncler –per noi è vitale e i mesi più importanti sono davanti a noi”. È rimasto “sorpreso dalla crescita dei turisti russi e americani in Europa. La Cina continua ad andare bene, la Corea è campione del mondo. Il Giappone è più incerto e l’America sta andando molto bene. Non sono ottimista di carattere ma sono positivo sul futuro”.

La linea

Sulla stessa linea Renzo Rosso: “I prossimi mesi saranno certamente positivi, si registrano trend in crescita che si tradurranno in una ripresa per tutta la filiera”. Il settore della moda potrebbe “tornare ai livelli pre-pandemia, e magari superarli“. Il patron di OTB, gruppo che comprende i marchi Diesel, Maison Margiela e Marni, nonché il braccio produttivo Staff International, punta ad una “crescita organica del 20% anno su anno”. Rosso, come riporta Nordest Economia, ha tracciato un bilancio positivo della fashion week milanese e ha percepito “la voglia di vedere e toccare con mano la moda”. (mv)

Leggi anche: