Valextra cambia il CEO, Ferragamo lo stilista (forse)

Valextra cambia il CEO, Ferragamo, forse, lo stilista. Xavier Rougeaux prende il posto di Sara Ferrero nella poltrona di amministratore delegato del brand milanese. Valextra, intanto, annuncia l’ingresso di Ralph Toledano nel board. Salvatore Ferragamo è al centro dei rumors sulla partenza del direttore creativo Paul Andrew.

Valextra cambia il CEO

Xavier Rougeaux (nella foto, tratta da fashionmagazine.it) è il nuovo CEO di Valextra con effetto immediato. Proviene da Smythson, dove era amministratore delegato, e sostituisce Sara Ferrero, alla guida del brand da 6 anni. La società ha anche annunciato che Toledano, presidente della Fédération Française de la Haute Couture et de la Mode, è entrato a far parte del consiglio di amministrazione. Rougeaux è un ex Valextra, in quanto ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale tra il 2015 e il 2016.

I rumors su Andrew

Indiscrezioni di mercato ipotizzano che Salvatore Ferragamo non rinnoverà il contratto di Paul Andrew (nel riquadro, foto tratta da group.ferragamo.com), in scadenza a fine febbraio. Una fonte anonima ha affermato a WWD che la griffe fiorentina non ha ancora preso una decisione definitiva. No comment dall’azienda, che è in procinto di presentare i dati preliminari del 2020. È la seconda speculazione che arriva nel giro di una settimana, dopo quella sulla possibile partenza, ad aprile, del vicepresidente esecutivo Michele Norsa e dell’amministratore delegato Micaela Le Divelec Lemmi. (mv)

Leggi anche: