Vuitton: firmata l’intesa per la nuova pelletteria di Pontassieve

Decisivo passo in avanti per la costruzione della nuova pelletteria Louis Vuitton a Pontassieve (Firenze), in località Le Sieci. Venerdì 16 dicembre è stato siglato un protocollo di intesa tra Regione Toscana, Comune di Pontassieve e Manufacture des Accessoires Louis Vuitton (MALV) per la realizzazione del nuovo stabilimento. Con 450 dipendenti, nel giro di 2-3 anni, diventerà il principale sito di produzione interamente dedicato alla pelletteria della griffe francese in Italia.

La nuova pelletteria di Pontassieve

La nuova sede accorperà e ospiterà i siti produttivi di Incisa Valdarno e Rignano sull’Arno dove attualmente lavorano 270 persone. Quando andrà a regime si prevedono 180 posti di lavoro in più. L’investimento della griffe controllata dal colosso francese LVMH si aggira attorno a 40 milioni di euro. Il prossimo step è la partenza della procedura urbanistica per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per avviare la costruzione dello stabilimento.

Il tavolo di lavoro

Il protocollo ha una durata di 3 anni. Prevede la creazione di un tavolo di lavoro che coinvolgerà i soggetti pubblici e la griffe per guidare la realizzazione del progetto nelle varie fasi. Come noto, Louis Vuitton sta perfezionando un accordo con la società agricola Marchesi Frescobaldi per la cessione dell’area dove sorgerà lo stabilimento. “Siamo onorati – ha dichiarato la maison come si legge sul quotidiano La Nazione – di poter confermare la nostra volontà di aprire un nuovo atelier manifatturiero dedicato alla produzione di accessori in pelle in Toscana”.

Perché Pontassieve

La scelta di Le Sieci-Pontassieve è arrivata dopo uno scouting che Louis Vuitton ha avviato nel 2021 insieme a Invest in Tuscany, ufficio della direzione di Regione Toscana per la Competitività Territoriale e Autorità di Gestione. (mv)

Leggi anche: