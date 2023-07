Gli investimenti di Friboi (JBS) in Mato Grosso e in tracciabilità

Gli investimenti di Friboi seguono il duplice binario della crescita dei volumi e della qualità dei processi. L’azienda brasiliana della carne, parte della multinazionale JBS, ha trasformato una tragedia in un’opportunità. Ha colto, cioè, l’occasione dell’incendio che ha danneggiato lo stabilimento produttivo di Diamantino (Mato Grosso) per stanziare profondi lavori di ampliamento della capacità produttiva. Intanto, il presidente Renato Costa con Forbes vede nella tracciabilità l’obiettivo principale di sviluppo del business.

Gli investimenti di Friboi

Erano i primi di giugno quando un incendio ha danneggiato l’impianto di Diamantino, dove lavorano 1.400 addetti. Dopo poco, Friboi ha comunicato il piano di ristrutturazione, pensato per alzare l’asticella, L’azienda investe 800 milioni di reais (circa 150 milioni di euro) per triplicare i volumi produttivi e raddoppiare quelli occupazionali. Il nuovo impianto dovrebbe essere pronto per la fine dell’anno.

La tracciabilità

Il presidente Costa, parlando con Forbes, individua nella tracciabilità il tema fondamentale dell’industria della carne bovina. Quello in cui saranno necessari i principali passi avanti nei prossimi 3/5 anni. “Oggi è ancora più necessario portare informazioni al consumatore perché capisca davvero la differenza quando parliamo di qualità”, afferma. Tracciabilità vuol dire investimenti nella raccolta e organizzazione dei dati. “Finora abbiamo fatto quello che era alla nostra portata, ovvero monitorare il 100% dei fornitori diretti”, conclude. Il prossimo passo è estendere la mappatura a quelli indiretti.

