A tutta creatività: ecco gli 11 vincitori del concorso Mittelmoda

Kate Barton vince il primo premio assoluto del concorso Mittelmoda nella sezione Innovazione. Elad Oshri si aggiudica l’Award per la creatività. Assegnati anche premi per gli accessori. La cerimonia finale si è svolta ieri, lunedì 20 settembre 2021, all’interno di Micam, al termine della sfilata delle 28 collezioni che si sono contese gli 11 premi in palio.

Il concorso Mittelmoda

“L’International Lab – spiega Matteo Marzotto, presidente di Mittelmoda – vuole divenire sempre più un contenitore per attrarre e scoprire talenti della creatività, ma anche di artigianalità, preziosi per tutte le filiere del made in Italy e del fashion system italiano”. Non solo. Il progetto punta a far emergere anche “professionalità importanti ed essenziali per la filiera produttiva”. Per esempio: modellisti, web marketing, content digital marketing. I lavori dei giovani finalisti, provenienti da 21 delle più importanti scuole ed accademie di moda di tutto il mondo, sono stati selezionati su un totale di 608 studenti. La premiazione è stata ospitata anche quest’anno da Micam grazie alla partnership (confermata) con Confindustria Moda.

Tutti i vincitori

Kate Barton: Premio Innovazione (10.000 euro) con la collaborazione di Confindustria Moda e Fondazione Industrie Cotone e Lino

Elad Oshri: Premio Creatività (5.000 euro) con la collaborazione di Camera Nazionale della Moda Italiana

Giulia Ferruzza: Premio speciale Pattern Maker Award offerto da Lectra (12.000 euro)

Yuta Setogawa: Premio Speciale Sustainability Award (3.000 euro) offerto da Dondup

Giulia Sinna: Premio Speciale “Andreas Schmeidler – Young Creative Leader Of Tomorrow – Digital Content / Web Marketing” (1.500 euro più un master) offerto dall’Associazione Amici di Andreas e da Fashion Magazine

Barbara Caldeira Guirro: Premio Menswear & Womenswear Award (1.500 euro) offerto da SMI – Sistema Moda Italia

Angelo Masciello: Premio Shoes & Bag Award (1.500 euro) offerto da Micam

Giuseppe Danza: Premio TheOneSeasonless Award (1.500 euro) offerto da TheOneMilano

Carlotta Sachet: Premio Accessories Award (1.500 euro) offerto da Mido

Francesca Maria Ciani: Premio Textile & Materials Award (1.500 euro) offerto da Milano Unica

Antonia Schreiter: Premio Knitwear Award (1.000 euro) offerto da Benetton Group Angelo Masciello: Premio Leather Award (1.500 euro) offerto da Lineapelle e UNIC – Concerie Italiane.

