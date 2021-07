Il premio per Filippo Francia e la sua pelliccia attuale e green

Un’idea di pelliccia attuale e green. Una proposta che dimostra come il materiale sappia perfettamente come tenere insieme la sostenibilità e l’estetica. Nonostante le crociate subite negli ultimi anni. È quella che esprime uno studente, classe 1999, dell’Accademia NAMI di Pescara. Filippo Francia con due sue creazioni è il vincitore (nella foto) della sezione pellicceria del XXXI Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti di CNA Federmoda. Il contest è organizzato in collaborazione con AIP, Associazione Italiana Pellicceria.

La pelliccia attuale e green

Filippo Francia ha ragionato per le sue pellicce sulle contaminazioni tra passato e futuro prossimo. Il suo è un viaggio che va dai primi del ‘900 alle suggestioni d’Oriente. E che lo avvicinano un po’ al mondo fantastico di Gucci. “Son partito dal valore del recupero di quelli che sono scarti della filiera alimentare – spiega lo studente, originario di San Ginesio in provincia di Macerata –. Per la capsule ho utilizzato vitello, pellicce di coniglio (lapin spagnolo) e una stola Mongolia. Ho lavorato con Andrea Stornari, un artigiano di Osimo segnalato da CNA, al trattamento dei materiali”. Per realizzare le pellicce vincitrici era importante riconciare al cromo le pelli per la colorazione finale e ottenere per uno dei due modelli la stampa telegrafica ad ossidazione per l’effetto maculato.

Il commento

“Il Concorso RMI di CNA, di cui co-organizziamo la sezione pellicceria, è molto importante per la nostra Associazione – ricorda il presidente di AIP, Roberto Tadini –. Abbiamo contribuito alla sua nascita e al suo sviluppo negli anni, dando spazio alla creatività di tanti giovani talenti, contribuendo alla realizzazione dei loro sogni e della loro crescita professionale. I capi di Filippo Francia raccontano il suo essere visionario, l’amore per i dettagli e la voglia di sperimentare nuove tecniche, come quella del ricamo a tappeto, una novità assoluta per il nostro settore”.

Le prospettive

Filippo Francia si definisce aspirante stilista, per la prima volta alle prese con il mondo della pelliccia. Pronto a terminare la sua accademia e a trovare un suo spazio creativo e di lavoro. Alternativo, sostenibile e possibile, anche con le pellicce. (aa)

