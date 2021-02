C’è una moda nera come la pelle: lucida, grintosa, creativa

Nera come la pelle. Nonostante il 2021 porti con sé una grande e liberatoria voglia di multicromia, c’è una certezza che pare non smuoversi di un centimetro. In altre parole: il fascino intramontabile della pelle nera. È una costante trasversale a tutte le categorie merceologiche. Ed è una scelta creativa che anche nelle recenti sfilate digitali ha mantenuto intatta la sua dimensione. Come e in quali declinazioni, ne scriviamo nelle prossime righe.

Nera come la pelle (e lucida)

Ritornano pelli nere lucide e grintose, che conferiscono un accento rock e glamour allo stile, senza trascurare un approccio più elegante e raffinato. Che si parli di pelle verniciata o di un pellame liscio, indossare un pantalone o una giacca in pelle nera rimane (sempre più) un must. Il trench in pelle nera (che ricorda lo stile di Keanu Reeves in Matrix) è un capo che non può mancare nell’armadio, come nella foto al centro, tratta dal profilo Instagram di Loewe.

Nera come una lavagna

Nel mondo degli accessori ci si sbizzarrisce con la gamma colori delle borse in pelle, come dimostra l’ultima sfilata maschile di Louis Vuitton. Ma il nero si conferma il passaggio obbligato per tutte le maggiori griffe, anche quando si lanciano in sperimentazioni. Per esempio, nel caso di Fendi che usa il total black per valorizzare il particolare design di un modello (foto a destra, tratta da Instagram) presentato all’ultima sfilata (digitale) maschile. Sempre per Fendi, il nero può diventare una lavagna, come per i modelli sulla cui superficie ha “scarabocchiato” l’artista Noel Fielding. Oppure, come dimostra Burberry (foto a sinistra, tratta da Instagram), la pelle nera rappresenta il passaporto stilistico che supera ogni stagione.

