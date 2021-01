Sempre più moda maschile: ecco i 5 trend dominanti

Cosa rimane delle sfilate virtuali appena concluse? I fashion show digitali di Milano e Parigi hanno mostrato entusiasmo e voglia di dare nuovo slancio alla moda maschile, considerato uno dei mercati con maggiori prospettive di crescita. Nel caleidoscopio di proposte presentate dalle griffe per l’Autunno-Inverno 2021, ci sono alcuni trend interessanti da tener presenti per il futuro. Ecco, dunque, come sottolinea footwearnews.com, i cinque must di cui non potrà fare a meno il menswear per la prossima stagione invernale.

I 5 trend dominanti della moda maschile

1 – Mocassini col calzino

La comodità è diventata una delle priorità imprescindibili di questo periodo di pandemia. Siamo tutti d’accordo. Ma considerando il fatto che finalmente possiamo uscire di casa, servono delle scarpe dove poter trasferire il nostro bisogno di comfort. Ecco quindi presentarsi scarpe in pelle, spesso mocassini, accompagnate da un calzino oversize in maglia o in morbido tessuto. Per esempio, si sono visti sulle passerelle (virtuali) di Fendi (foto a sinistra, tratta da Instagram) e Dries Van Noten (foto a destra, tratta da footwearnews.com).

2 – La scarpa formale

Se già qualche sentore c’era stato nella scorsa stagione, ora finalmente si può dichiarare il ritorno della scarpa elegante da uomo con la suola rigida. Forse stanchi di indossare pantofole, la ripartenza della vita sociale la riporta in auge e, ovviamente, non può che essere in pelle. Ne sono stati presentati vari modelli sia da Louis Vuitton che da Prada.

3 – La borsa da uomo

Gender fluid e genderless sono ormai espressioni entrate a far parte del vocabolario fashion moderno, talvolta anche abusate. Ma la penetrazione di elementi della moda tipicamente femminile nel guardaroba maschile sta diventando strutturale. La borsa da uomo non è più un’eccezione o una stravaganza, ma una realtà. Che si tratti di maxitote bag, pochette, borsette a tracolla, handbag o borse a spalla, l’accessorio per l’uomo non deve più mancare. Quasi ogni brand lo ha capito, e nelle sfilate ci sono stati numerosi esempi: da Fendi (foto al centro, tratta da Instagram) a Dior, da JW Anderson a Hermès.

4 – Dandy sneaker

Indossare un abito abbinato alle sneaker è la normalità. Anche gli sposi possono tranquillamente pensare di combinare il vestito da cerimonia con scarpe sportive. La cura dei dettagli delle nuove luxury sneaker è d’obbligo e la scelta dei materiali finisce il più delle volte sulla pelle di alta qualità. Ne sono un esempio perfetto le scarpe proposte da Tod’s, New Balance x Casablanca, Louis Vuitton.

5 – Drappeggi e rouche

Giocare con i materiali è il vezzo dell’alta moda. Poter mixare e sovrapporre tessuti e pellami preziosi e, come in un dipinto cinquecentesco, creare dei virtuosismi con linee e pieghe. Succede così che Prada proponga giacche con le maniche arrotolate come fossero camicie. Oppure che Glenn Martens, designer di Y/Project, costruisca rouches e drappeggi con la pelle per giacche e capispalla.

