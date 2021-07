Dear Frances, Rufus Country: brand inglesi a trazione italiana

Testa nel Regno Unito, cuore manifatturiero in Italia. A fronte dei loro inglesissimi nomi, Dear Frances e Rufus Country sono due brand a trazione italiana. Il primo ha incaricato un piccolo calzaturificio italiano di realizzare le sue scarpe con “le migliori pelli”, italiane anch’esse. Il secondo, invece, usa solo pellami made in Italy.

Brand inglesi a trazione italiana

Dell’Italia e dei suoi artigiani, Jane Frances si è innamorata dopo gli studi, trascorrendo un periodo di formazione in un calzaturificio. “Qui ho appreso le tecniche di produzione ed è stato attraverso questo processo che ho davvero perfezionato il mio stile” racconta a emirateswoman.com. Così, quando nel 2013 ha lanciato il proprio marchio di calzature Dear Frances (foto a destra), non ha avuto dubbi su dove produrle. “Tutte le nostre calzature sono realizzate a mano in una fabbrica a conduzione familiare in Italia – continua -. Poniamo l’accento su un design classico con un tocco moderno. Utilizziamo sempre le migliori pelli e lavorazioni artigianali italiane. I materiali spaziano dalle morbide pelli di capretto e dai morbidi camosci al legno naturale e al perspex di alta qualità, fino alle maglie più moderne e alle trame complesse”.

La filiera di Dear Frances

Un processo produttivo curato nel dettaglio, quello di Dear Frances, che inizia negli allevamenti. Tutte le materie prime provengono da aziende sostenibili. “I nostri fornitori lavorano con piccoli agricoltori locali, condividendo i nostri stessi valori sociali ed etici – conclude -. Ci concentriamo sull’uso di coloranti organici e non tossici. Riduciamo al minimo gli sprechi attraverso la produzione di piccole serie. Limitiamo i trasporti non necessari acquistando localmente e sostenendo il commercio artigianale in Italia”.

Santa Croce calling

“Tutti i nostri prodotti sono progettati in Gran Bretagna e realizzati per durare con la migliore pelle italiana, proveniente da Santa Croce” raccontano a bmmagazine.co.uk Fabian Lintott e la moglie Maria, titolari della pelletteria Rufus Country. “I nostri prodotti di alta qualità (foto a sinistra) sono conciati al vegetale e al 100% senza prodotti chimici o agenti sintetici – continuano -. Siamo davvero orgogliosi dei nostri prodotti e sono sempre realizzati con particolare attenzione a qualità e usabilità“.

Rufus Country

La storia imprenditoriale di Rufus Country inizia nel 2015, quando Fabian e Maria decidono di unire la passione per il design con quella per la pelle. La acquistano direttamente dalla Toscana, senza intermediari, per contenere i costi. “Le pelli di prima scelta hanno un calore naturale, una morbidezza e una ricchezza che nessun altro materiale può raggiungere – dicono -. Si indossano anche incredibilmente bene e si biodegradano quando finalmente raggiungono la fine della loro vita”.

