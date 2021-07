Merger tedesco, pelle italiana: s.Oliver compra Copenhagen Studios

Il rivenditore tedesco s.Oliver Group ha rilevato il marchio di calzature e accessori Copenhagen Studios, anch’esso tedesco (malgrado il nome). Il brand produce i suoi articoli per il 65% in Italia e per il 35% in Portogallo, mentre tutte le pelli sono di provenienza italiana. Lo hanno lanciato nel 2017 i fratelli Julian e Johannes Rellecke, che resteranno nella direzione dell’azienda. Stando alla stampa internazionale, Non sono noti i termini economici dell’operazione.

Strade che s’incrociano

È la seconda volta che la strada dei Rellecke s’incrocia con s.Oliver. Quest’ultimo aveva già rilevato nel 2011 proprio dagli stessi fratelli il brand Liebeskind. Copenhagen Studios, dicevamo, è stato fondato nel 2017 e ha sede a Münster. I Rellecke rappresentano la terza generazione di calzaturieri. Julian è la mente creativa e si occupa dell’intero processo di progettazione. Johannes, dal canto suo, gestisce la parte commerciale e di marketing. Il marchio ha nell’Italia un partner produttivo fondamentale. “Le nostre calzature sono progettate a Copenaghen e prodotte in piccoli laboratori in Europa: 65% in Italia e 35% in Portogallo – dichiarano dal sito web aziendale –. La pelle proviene da concerie a conduzione familiare in Italia”. (mv)

