Esercizi di stile: Loro Piana pare si contraddica, Bally spariglia

Il CEO Damien Bertrand ha appena detto alla stampa che la maison non ha bisogno di “un vero e proprio direttore creativo”. Be’, Loro Piana pare si contraddica subito. Perché stando a rumors (non confermati) raccolti da MFF, risulta che abbia già ingaggiato Paul Surridge, designer con esperienze in Roberto Cavalli e Jill Sanders tra gli altri. La figura del direttore creativo è sottoposta nella moda contemporanea a pressioni inedite. Uno stravolgimento, dal punto di vista della funzione e dei risultati attesi (vedasi la fine del povero Alessandro Michele), così profondo da spingerci a dedicare al tema il mensile n. 1 – 2023 de La Conceria, dal titolo “Stilista”. La mossa di Bally, che spariglia affidando una capsule ad Adrien Brody, pure dà la misura dei fermenti in atto.

Loro Piana pare si contraddica

Phoebe Philo no, ma Paul Surridge forse. Quando Bertrand si è affrettato a mettere a tacere le voci su possibili nuovi direttori creativi faceva riferimento a quelle che davano la ex Cèline prossima ad approdare in Loro Piana. “Ce la caviamo con i nostri team, come sempre”, diceva il CEO. Ecco, pare ci siano novità: secondo MFF, da due settimane Paul Surridge è sotto contratto con la maison che fa capo a LVMH. Le parole di Bertrand non erano inverosimili. Ve lo raccontavamo su “Stilista”: nell’alta moda non tutte le griffe dimostrano il bisogno del direttore creativo super star (lo stesso menswear di Louis Vuitton è andato avanti per 15 mesi senza averne uno d’altronde). Altre volte, invece, i brand si affidano alle star vere e proprio, quelle del cinema. Lo ha appena fatto Bally, che annuncia per la fine dell’anno il release di una collezione completa di abbigliamento e accessori disegnata da Adrien Brody. Non si conoscono dettagli dei look, ma il fatto che il premio Oscar si sia presentato alla photo opportunity in giacca di pelle depone a suo favore.

In foto: a sinistra il CEO di Bally, Nicolas Girotto, con Adrien Brody; a destra Paul Surridge (da Shutterstock)

