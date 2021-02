L’evoluzione in pelle di Italiana Accessori: nasce Italiana 20.20

Una vera è propria evoluzione in pelle, progettuale e imprenditoriale. Protagonista: Italiana Accessori, azienda di Montevarchi specializzata in “personalizzazione e decorazione di prodotti moda con applicazioni metalliche”, Un’attività alla quale fa riferimento un nutrito gruppo di griffe del lusso. Per esempio, Ferragamo, Valentino, Jimmy Choo e Gucci. Ora, Italiana Accessori fa un passo oltre con il progetto di filiera Italiana 20.20. Per raccontarlo abbiamo intervistato il titolare di Italia Accessori, Rudi Migliorini (a destra nella foto) ed Elisa Taddei, stilista di Italiana 20.20 (a sinistra nella foto).

Rudi Migliorini e l’evoluzione in pelle di Italiana Accessori

Com’è nato questo progetto?

Era in cantiere da un po’. Volevamo fare qualcosa di nostro e che valorizzasse il nostro know how. Eravamo sempre impegnati nelle attività di Italiana Accessori, ma ora lo abbiamo concretizzato. Le sue fondamenta sono i 30 anni di esperienza dell’azienda nel settore della decorazione per grandi griffe ma anche le grandi abilità che abbiamo nel nostro distretto.

Qual è il business plan?

Non abbiamo una quota di fatturato da raggiungere né un limite di vendite da superare. Lo ritengo un progetto molto dinamico nato con un investimento che spero venga ripagato nel tempo.

Un progetto che fa molto affidamento sul distretto fiorentino e della Valdarno…

Sì, amiamo la collaborazione con altre aziende locali. Lo facciamo da tempo con i calzaturifici e le pelletterie che lavorano con i nostri stessi marchi/clienti.

Cosa cambierà per Italiana Accessori?

Il core business dell’azienda resterà sempre lo stesso. Cioè, essere un interlocutore privilegiato per i grandi brand nel settore della decorazione per abbigliamento, calzature e pelletteria. Arriviamo da un 2020 in calo perché gli ordini delle griffe sono scesi, ma contiamo presto di avere un bel rilancio. L’azienda opera in una nicchia di mercato di altissima qualità e si sente forte della sua esperienza e capacità

Elisa Taddei: “Italiana 20.20 scommette sulla pelle”

Ci racconta questa collezione di esordio?

È una capsule collection con pezzi unici di abbigliamento, borse e accessori. Tutto in pelle. È un progetto con cui abbiamo messo in rete la filiera. Abbiamo scelto i façonisti locali e fidati di cui conoscevamo la qualità delle lavorazioni. Sono loro che realizzano i nostri prodotti.

Qual è l’ispirazione?

La Toscana: è una capsule che vuole mostrare il Tuscany glamour. E racconta il bello delle città e della campagna. Essendo in pelle, non ha una stagionalità. Per le borse abbiamo modelli shopper, crossbody, ma anche una mini bag in vitello stampato pitone con borchie e altri accessori di piccola pelletteria, Per esempio, un beauty molto particolare. Per l’abbigliamento ci sono chiodi, biker, bomber sia uomo che donna. Pochi pezzi, ma molto mirati

Sono tutte produzioni artigianali?

Esclusivamente. Materia prima e lavorazioni di alta qualità. Questo progetto può essere letto anche come un’operazione di recupero dei materiali, perché alcune aziende coinvolte in Italiana 20.20 avevano acquistato pellami per produzioni che poi non ci sono più state finalizzate a causa del Covid. E noi abbiamo scelto non a caso quei pellami di prima qualità per realizzare prodotti che sono già in vendita online. (mv)

