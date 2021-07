I Ponti della Moda per unire Italia e Sudafrica

La moda unisce Italia e Sudafrica. Firenze e Milano dialogheranno con Pretoria e Johannesburg grazie all’iniziativa “Fashion Bridges – I Ponti della Moda”. Il progetto ha l’obiettivo di avviare una cooperazione sostenibile, inclusiva, strategica e di lungo termine tra le industrie della moda italiana e sudafricana. Protagonisti dell’accordo sono: l’Ambasciata d’Italia a Pretoria, in partenariato con Camera Nazionale della Moda Italiana, Centro di Firenze per la Moda Italiana e SAFW (South African Fashion Week). L’iniziativa gode della partnership di Agenzia ICE, Polimoda e Lineapelle, con il sostegno del Nelson Mandela Forum di Firenze.

I Ponti della Moda

Il progetto ha tre punti chiave. Il primo si identifica con lo slogan “Cradle of fashion (Culla della moda)”. Vuole favorire l’emergere di talenti attraverso la cooperazione accademica tra le scuole di moda delle due nazioni. In questo senso tre designer sudafricani selezionati da SAFW e Polimoda e tre promesse individuate da Polimoda parteciperanno ad un corso di formazione online. Avranno poi l’opportunità di presentare le loro creazioni attraverso una collettiva che troverà spazio durante Milano Fashion Week (settembre) e South African Fashion Week (Johannesburg, ottobre). Lineapelle metterà a disposizione i materiali che i designer potranno impiegare per le proprie creazioni.

Leoni e ricerca

Il secondo punto è “Young lions (Giovani leoni)”. Due giovani designer (uno per Paese) potranno esplorare opportunità commerciali. Il terzo è “Mining for fashion materials and tools (Alla ricerca di materiali e strumenti per la moda)”. Questo prevede tavole rotonde e incontri B2B tra imprese italiane e sudafricane della moda e del tessile. A fine ottobre è in calendario un evento di match-making per far incontrare produttori e acquirenti di materiali per la moda, tessuti, pelli, macchinari tessili. L’evoluzione del progetto Fashion Bridges verrà raccolta e condivisa su un diario visivo virtuale. (mv)

