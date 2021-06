A settembre Lineapelle torna in presenza: ecco come e quando

Le date: 22, 23 e 24 settembre 2021. Location: Fieramilano Rho. Oggetto: Lineapelle, che torna in presenza dopo lo stop pandemico dello scorso febbraio. Un ritorno attesissimo da tutta la sua community e dall’industria globale della moda e del lusso. Non a caso, “l’organizzazione procede a passi spediti” e il numero delle adesioni, ad oggi, rappresenta “un segnale importante e molto incoraggiante”.

Lineapelle torna in presenza

Prima di tutto, una notizia fondamentale di servizio. Per accedere a Lineapelle è aperto il servizio di accredito digitale. Lo trovate, cliccando qui. Detto questo, passiamo al racconto del work in progress del salone milanese. “Siamo già a 600 adesioni di espositori provenienti da 18 Paesi – dice la Segreteria Organizzativa -. Lo riteniamo un segnale importante e molto incoraggiante”. Ma anche uno stimolo concreto a elaborare un progetto espositivo sfidante, alla luce di quanto la situazione pandemica abbia stravolto i canoni fieristici tradizionali”. Ecco, allora, che “come a settembre 2020, si è adottata una formula semplificata, con stand unificati e soluzioni che garantiscono la massima sicurezza. Inevitabilmente, non ci saranno molti visitatori stranieri, in particolare gli asiatici. Con loro, però, non abbiamo mai interrotto il rapporto, grazie a una serie continua di iniziative in remoto”.

L’attesa è alta

“Ci sentiamo ripetere che Lineapelle è mancata – dice il presidente dell’ente fieristico, Gianni Russo -, perché la nostra fiera è indispensabile per chi deve sviluppare la ricerca di materiali destinati all’industria manifatturiera della moda, del design, dell’automotive”. Materiali “da scoprire e toccare con mano, con lo sguardo non solo al presente, ma anche al prossimo futuro. Quello che, stilisticamente, riguarda la stagione Autunno-Inverno 2022-2023. Una stagione all’insegna della necessità del ritrovare la meraviglia”.

Imagination & Re-Wonder

Lineapelle “lancia anche una sfida stilistica. Riguarda i trend per l’inverno 2022-2023” e la affronta “alla luce di un vero e proprio manifesto programmatico sintetizzato dallo slogan Imagination & Re-Wonder. È tempo, dunque, di “ritrovare la meraviglia, lasciando il timone all’immaginazione e alla sperimentazione. Una ricerca di positività che intercetta naturalità e tecnologia, colori rassicuranti e materiali capaci di esprimere in modo futuribile la loro carica innovativa. A partire dalla pelle e dalle sue infinite possibilità di sviluppo, abbinamento e sperimentazione”.

Progetti espositivi

La prossima edizione di Lineapelle “sarà anche caratterizzata dalla sinergia con Assopellettieri legata al debutto del format espositivo Mipel Lab”. In altre parole, il “salone del sourcing pellettiero, che si svolgerà in contemporanea e in partnership con Lineapelle, con cui condividerà anche gli spazi”. Mipel Lab sarà presentato in anteprima (e in presenza) a Pitti Immagine, in programma dal 30 giugno al 2 luglio 2021 presso la Fortezza da Basso di Firenze. Non solo. L’esplorazione stilistica di Lineapelle affronterà il tema delle innovazioni materiche abbinate alla tecnologia all’interno dello spazio A New Point of Materials. Iniziativa che coinvolge D-house Laboratorio Urbano (spin off di Dyloan) e C.L.A.S.S. Ecohub”.

Prospettiva americana

Non solo Milano. Il network fieristico di Lineapelle ritroverà, infatti, l’1 e il 2 settembre 2021 il suo classico appuntamento nella Big Apple. Dopo i lunghissimi mesi di pandemia, affrontati mantenendo digitalmente il contatto con la propria community americana, tornerà in formato fisico anche Lineapelle New York. Già 85 le adesioni per un evento che, sul piano organizzativo, attende “indicazioni più precise sulle modalità di ingresso negli Stati Uniti”. Confermata la location presso il Metropolitan Pavilion.

