Il debutto di Pharrell Williams in Vuitton: il video dello show

Una sfilata spettacolare. Il debutto di Pharrell Williams come direttore creativo di Louis Vuitton Homme ha lasciato tutti senza fiato. Il défilé parigino ha acceso i riflettori sul Pont Neuf al tramonto (ieri 20 giugno 2023) e ha coinvolto una vera parata di star. Da Zendaya a Beyoncé, da Jay Z a Jared Leto. Poi: Kim Kardashian, Lebron James, Naomi Campbell, Lenny Kravitz. L’elenco completo dei primi “Louis Vuitton LoVers” – nome coniato per lo show -, però, sarebbe lunghissimo. Tutti vestiti con look firmati dalla popstar scelta da Vuitton per raccogliere il testimone di Virgil Abloh. Una gravosa eredità che l’artista statunitense sembra aver esorcizzato, superando a pieni voti la prova del debutto.

Il debutto di Pharrell Williams

Una sorta di camouflage pixellato, che ricorda il motivo Damier (a scacchi) tanto caro alla griffe, è stato il protagonista di questa collezione Primavera – Estate 2024. Un mood già rinominato “Damoflage” che gioca con una grafica stampata su giacche e completi in pelle, cappelli, borse, valigie e bauletti. Pharrell propone un nuovo street wear, contaminato da capi sartoriali e dettagli preziosi iperdecorati. Una formula che aveva già funzionato con Abloh e che adesso si rinnova, quasi fosse il proseguimento del suo percorso.

Il video dello show

Poche parole, dunque. Prendetevi 25 minuti, cliccate qui sotto e godetevi insieme a noi lo spettacolo del debutto di Pharrell Williams.

Leggi anche: