Il festival della pelle: i look dei primi due giorni di Sanremo

Dal total look in pelle di Irama (a sinistra, nella foto tratta da YouTube) alle scarpe rosse esibite da Loredana Bertè, le Tabi indossate da Aiello e le Jimmy Choo di Elodie. E ancora, la mantella in paillettes con lunghi guanti in pelle di Laura Pausini, il tutto griffato Valentino. I look dei primi due giorni del Festival di Sanremo mostrano che la pelle va di moda.

I primi due giorni di Sanremo

Sono soprattutto le calzature a catalizzare l’attenzione del mondo della moda (e non solo). A partire da quelle indossate da Aiello, che completa l’outfit in doppiopetto Maison Margiela con le famose Tabi boots. Vale a dire le calzature dove l’alluce è separato dalle altre dita del piede. Achille Lauro, ospite fisso del festival, veste Gucci: sotto un abito complesso realizzato per l’occasione da Alessandro Michele, indossa stivaletti con platform a tacco alto in pelle argento. Maneskins sceglie Giuseppe Zanotti, mentre Laura Pausini opta per le pumps Valentino Garavani Rockstud. Loredana Bertè di scarpe ne porta due paia. Uno è quello che indossa, anfibi di pelle nera, l’altro è quello che poggia sul palco dell’Ariston: décolleté rosse, simbolo della lotta al femminicidio.

La star

La star della seconda serata del Festival è stata senza dubbio Elodie (a destra nella foto tratta da Instagram). La performer ha sfoggiato quattro look, tenendo ai piedi sempre scarpe Jimmy Choo. Molto apprezzato è l’outfit di Irama (a sinistra), che si è esibito in streaming dal momento che è in quarantena a causa della positività al Covid di un membro del suo staff. Irama si è vestito con un total look in black leather: biker, pantaloni in pelle e calzature in pelle. Tutto in nero. (mv)

