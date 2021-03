Il nuovo stile di Kate Spade: un team al posto di Nicola Glass

Dal primo aprile Nicola Glass non sarà più la direttrice creativa di Kate Spade. Lo ha comunicato lo stesso marchio, che fa parte del gruppo Tapestry. Nella stessa nota da Kate Spade annunciano una nuova struttura per l’organizzazione creativa. Glass era arrivata tre anni fa da Michael Kors, ma non ha rispettato le attese commerciali del brand. Le vendite sono diminuite in sei degli ultimi nove trimestri.

I passi avanti

“Nicola ci ha aiutato a compiere importanti passi avanti, tra cui ricostruire il nucleo del nostro assortimento di borse e migliorare la qualità dei nostri prodotti – commenta Liz Fraser, CEO e presidente del brand Kate Spade –. Ha creato elementi iconici e proprietari che contraddistinguono il nostro marchio. Ha anche creato un team di design incredibilmente talentuoso, che continuerà a onorare l’eredità del marchio e a guidare la nostra attività nel futuro”. La società ha già avviato la ricerca di un suo successore che si occuperà del design in tutte le categorie, comprese borse e accessori, prêt-à-porter, gioielli, calzature e categorie con licenza.

Il nuovo stile di Kate Spade

Il futuro, dunque, è una guida artistica su base collegiale. “Abbiamo reinventato la nostra struttura creativa, incentrata sulla collaborazione”, aggiunge Fraser. Kristen Naiman, intanto, da brand creative, ruolo ricoperto negli ultimi sette anni, dal prossimo primo aprile assume la nuova posizione di brand concept & strategy. (mv)

Leggi anche: