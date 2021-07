It came Rome: come la vittoria degli Europei aiuta il brand Italia

Certo, la vittoria degli Europei è innanzitutto una spinta al movimento calcistico. A incassare i benefici del titolo sportivo saranno FIGC, cioè la Federazione Giuoco Calcio, e i suoi sponsor, come Puma (che fornisce il materiale tecnico) e Armani (che invece realizza la divisa formale). Ma dopo la finale di Wembley, dove la Nazionale si è affermata sull’Inghilterra conquistando per la seconda volta nella storia il torneo organizzato dall’UEFA, è l’intero sistema Paese che potrebbe trarre vantaggio dall’entusiasmo.

La vittoria degli Europei

È Brand Finance a fare i calcoli sulla spinta agli affari che può derivare dal titolo europeo. I precedenti arridono alla FIGC. La Francia nel 2018 raccoglieva 71 milioni di euro annui di sponsorizzazioni, che dopo la conquista del Mondiale sono diventati 91 (+29%). A proposito della finalista sconfitta, la stessa Inghilterra con il quarto posto alla competizione iridata del 2018 ha messo a bilancio un +10%, passando da 70 a 77 milioni annui di raccolta di sponsor. E l’Italia? FIGC viene da un momento delicato. La mancata qualificazione ai Mondiali di Russia aveva comportato il -5% del giro d’affari. Ora può portare a casa un sonoro +28,2%, aggiungendo 13 milioni ai propri ricavi di sponsorship, arrivando a un totale di 59.

Non solo il calcio

Secondo Brand Finance, dicevamo, non è solo il movimento calcistico che può trarre beneficio. È l’intero sistema Paese che può guadagnare fiducia dall’affermazione agli Europei di calcio. Nel breve termine il PIL potrebbe ottenere una spinta pari a 4 miliardi di euro. “La vittoria segnerà sicuramente un momento significativo, in particolare dopo le difficoltà incontrate durante la pandemia – commenta Massimo Pizzo, CEO di Brand Finance Italy –. La finale ha indubbiamente ravvivato gli animi, ripristinando quindi la fiducia dei consumatori e la loro attitudine verso la spesa”. Oltretutto, dell’onda di simpatia può beneficiare anche l’export di prodotti made in Italy. Non solo nel Belpaese, chiosa Brand Finance, ma in tutto il mondo la gente ha voglia di festeggiare: “La vittoria è destinata a rafforzare ulteriormente il sentimento globale sulla cultura, sul patrimonio e sulle persone italiane, aumentando quindi la reputazione dell’Italia”.

