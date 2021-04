La filiera al Governo: “Un cambio di paradigma per sopravvivere”

La filiera della moda al Governo: “Ecco le proposte per sopravvivere”. Tra queste, ci sono la riapertura dei negozi in zona rossa e la modifica dei criteri dei ristori. Ma anche misure per stimolare i consumi e la ripartenza delle fiere. “Occorre un deciso cambio di paradigma e una nuova strategia per salvare le imprese, il tessuto economico e l’occupazione nella filiera di settore. Lo dicono i rappresentanti di artigiani, PMI e commercianti dopo il confronto con le istituzioni.

Un cambio di paradigma e 3 richieste

Federazione Moda Italia-Confcommercio, Confartigianato Moda, CNA Federmoda hanno espresso al Governo “il forte disagio economico e psicologico” del settore. Le richieste si concentrano in tre punti.

Primo: la riapertura immediata dei negozi di moda in fascia rossa e la riproposizione del credito d’imposta sui canoni di locazione degli esercizi commerciali. Anche per le aziende della moda.

Secondo: riguarda i ristori. Selettività e scarsità delle risorse per le imprese della moda rappresentano due criticità.

Terzo: lo stimolo ai consumi di articoli moda anche attraverso l’introduzione di un’aliquota agevolata temporanea del 10% e di detrazioni fiscali simil bonus.

L’importanza delle fiere

Infine, è stata sottolineata l’importanza delle fiere di settore. “La riapertura delle fiere è fondamentale per la ripartenza” si legge in una nota CNA-Federmoda. I rappresentanti del settore hanno ricordato come già a settembre e ottobre 2020 (con Micam, Mipel, Lineapelle e altri saloni) sia stata dimostrata la possibilità di poter organizzare le esposizioni in sicurezza. “Fin qui la moda non è stata ascoltata. Sono necessari interventi urgenti e di sistema per tamponare un’emorragia in termini occupazionali e di numero d’imprese che potrebbe compromettere la tenuta complessiva del settore”. (mv)

