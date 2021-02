La pelle nella moda del futuro secondo Marine Serre (e Jimmy Choo)

Secondo Marine Serre la pelle è fondamentale nell’abbigliamento del futuro. È uscita mercoledì 17 febbraio la capsule collection che la giovane stilista ha realizzato per l’e-tailer Mytheresa. La collezione comprende diversi pezzi in pelle, oltre alle calzature che sono state pensate insieme a Jimmy Choo e prodotte in Italia. Con questa capsule, Serre offre la sua visione del futurewear.

Secondo Marine Serre

La collezione realizzata per Mytheresa è composta da 28 pezzi che offrono la visione eco-futuristica del marchio. Vuol dire funzionalità del prodotto unito ad un processo sostenibile di produzione. Vuol dire “capi che rispondono alle nostre esigenze di vita quotidiana” come sottolinea la stilista con Rivista Studio. Ci sono diversi prodotti realizzati in pelle di agnello proveniente dall’upcycling: un gilet di colore bianco in pelle stampata che si abbina ad un paio di pantaloni realizzati con lo stesso materiale e un cappello da baseball, sempre bianco.

Le calzature con Jimmy Choo

Le calzature, disegnate in collaborazione con Jimmy Choo, si adattano all’activewear e al comfort della capsule. Jimmy Choo x Marine Serre primavera estate 2021 si compone di sei modelli, disponibili in più varianti di colore. Il punto di partenza è il modello Faro (del 2000) di Jimmy Choo, reinterpretato da Marine Serre. Vogue pubblica una doppia intervista a Serre e Sandra Choi, direttrice artistica di Jimmy Choo. A proposito dell’influenza dello sport nella moda, Choi dice: “Porta nuovi elementi di innovazione. Il peso, la consistenza, ed è grazie all’ingegneria dello sport che c’è innovazione. Jimmy Choo è stato forse uno dei primi brand a inserire imbottiture aggiuntive nelle scarpe. E ci aveva ispirato proprio lo sport”. Parlando della colab, Marine Serre si sofferma sulle scarpe alte, che hanno un tacco da 5 centimetri e consentono a chi le indossa di andare in bicicletta e correre. “Questo per me è davvero molto importante. Perché se i tacchi sono troppo alti, perdi l’equilibrio”. La collezione made in Italy è disponibile a livello globale nelle boutique Jimmy Choo, su jimmychoo.com e in esclusiva su mytheresa.com. (mv)

Leggi anche: