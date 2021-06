Liu Jo e Blufin: prima le licenze, poi quotazione e acquisizioni

Prima le licenze, poi la quotazione e altre acquisizioni. Marco Marchi delinea il futuro del gruppo Eccellenze Italiane e delle sue aziende: Blufin e Liu Jo. Dopo aver assunto Nicola Brognano come direttore creativo di Blumarine, riorganizzandone la distribuzione, Marchi ha messo mano agli altri due brand di Blufin: Blugirl e Miss Blumarine.

Prima le licenze

Il rilancio di Blufin , dunqe, prosegue. Marco Marchi ha affidato la produzione in licenza di Blugirl e Miss Blumarine a Liu Jo, brand di cui è proprietario. Ha avviato, così, una sinergia di gruppo. Il marchio Blumarine non farà parte dell’accordo e continuerà a essere gestito separatamente da Blufin.

Normalizzzazione

“Penso che ora il mercato si sta normalizzando dopo la scossa procurata da Covid – dice a WWD Marco Marchi -. È il momento giusto per rilanciare questi marchi storici, attraverso un progetto autorevole sviluppato da un’azienda con grande credibilità nel settore”. Marchi si aspetta un rimbalzo positivo nella seconda metà del 2021. In altre parole, un rilancio in grado di trainare i conti di Eccellenze Italiane fino a chiudere l’anno con una crescita rispetto al 2019.

La quotazione

Gli effetti del rilancio di Blumarine, però, “si vedranno nel 2023” spiega Marchi a MF Fashion. L’imprenditore ha illustrato i prossimi passi di Liu Jo: “Stiamo razionalizzando la rete ma anche attivando nuove doors in Europa”. E le strategie di Eccellenze Italiane: “La quotazione è sicuramente nei nostri progetti, stiamo attendendo il momento giusto, l’opportunità migliore”.

Le acquisizioni

“A settembre – annuncia, infine, Marchi – faremo un nuovo deal con un marchio della moda autorevole. Attraverso l’acquisizione potremo potenziare il segmento digitale. Da tempo valutiamo altri dossier, ma è un momento di grande concorrenza sul mercato per questo tipo di operazioni. L’obiettivo è continuare a inserire progetti nel nostro pacchetto: se ci sarà un’occasione interessante, la coglieremo”. (mv)

