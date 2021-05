Nel trimestre su i ricavi, non la redditività: The RealReal crolla

Bene i ricavi, non la redditività. E le azioni The RealReal crollano. La piattaforma di second hand sta sì intercettando la voglia di usato del mercato, ma mostra difficoltà nel generare utili. Intanto cerca un designer. Qualcuno cui affidare la “direzione generale nello sviluppo concettuale e finale delle linee di prodotto all’interno di TRR (private label)”. Che sia il primo passo per lanciare un proprio marchio?

Private label

The RealReal starebbe compiendo il grande salto. E dopo esser diventato protagonista del mercato del resale, pensa di ripetere lo stesso percorso nella moda. Lo suggerisce l’annuncio che la società ha pubblicato sul proprio sito. The RealReal sta per assumere un senior designer interno, con l’obiettivo apparente di lanciare un private label. Tuttavia, un rappresentante di The RealReal ha detto a WWD che il designer si occuperà di un progetto speciale “per un futuro più circolare per la moda”. La testata USA crede però ad una iniziativa permanente.

Le azioni TheRealReal crollano

La società deve prima preoccuparsi di migliorare la redditività. The RealReal ha chiuso il primo trimestre con entrate a 98,8 milioni di dollari (+27% su base annua), meglio delle previsioni di Wall Street (95,9 milioni). Il volume lordo delle merci è stato di 327 milioni di dollari, anch’esso in crescita del 27%. Nonostante questi incrementi, il trimestre si è chiuso con una perdita netta di 56 milioni di dollari. Questa notizia, insieme all’annuncio della partenza del CFO Matt Gustke e al downgrade degli analisti, hanno penalizzato il titolo sul mercato. (mv)

