Plein pensa in grande: “Basta con i designer prostitute”

“Finalmente la moda sta cambiando” dice. E lo sta facendo anche la sua azienda, che ha rivoluzionato il management e lanciato un aggressivo piano di espansione retail. Perché Philipp Plein pensa in grande. Lo stilista tedesco, 42 anni (nella foto), resta un concentrato di spavalderia e schiettezza: ha parlato del mondo del fashion. Alla sua maniera.

La moda sta cambiando

“Finalmente la moda sta cambiando”, ha detto Plein, riferendosi soprattutto alla comunicazione. Al fatto, cioè, che oggi gli influencer sono più importanti dei direttori delle riviste specializzate. Oggi il brand comunica direttamente con i suoi follower. E tutti i marchi possono farlo, senza selezioni e filtri. Parlando con WWD, Plein se la prende con la maggior parte degli stilisti che definisce “prostitute, perché lavorano per tutti quelli che pagano”. Allo stesso tempo se la prende con le aziende che “stanno usando la pandemia come scusa. Perché se non sei sano o hai problemi di fondo, il virus potrebbe ucciderti”. E poi, sempre a suo modo, ha descritto una cruda verità: “Tutti i marchi, noi compresi, abbiamo iniziato ad operare direttamente online. In questo modo abbiamo ucciso il commercio all’ingrosso. Da un lato stiamo soffocando il wholesale e allo stesso tempo ci lamentiamo per il calo del wholesale”.

Plein pensa in grande

In merito al suo gruppo, il 2020 terminerà con un -30% di vendite, ma in utile. L’azienda ha chiuso cinque negozi non redditizi tra Amsterdam e gli Stati Uniti, ma prevede di aprirne una ventina, tra diretti e in franchising, specie in Cina. Per il 2021 la società punta al rilancio delle linee Plein Sport e Billionaire e all’online. Nel 2020 le vendite digitali sono cresciute del 20%. Il mese scorso l’azienda è sbarcata su Tmall e a gennaio sarà su Amazon’s Luxury Stores. L’obiettivo è quello di connettersi con 15 piattaforme diverse per raggiungere i mercati locali. Di conseguenza, l’assortimento e il design dei prodotti saranno ampliati e adattati per ogni mercato e clientela. (mv)

Immagine tratta da Instagram

Leggi anche: