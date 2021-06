Revenge shopping per Inditex che a maggio fa meglio del 2019

Il revenge shopping non vale solo per il lusso. Inditex (società spagnola leader del fast fashion con marchi come Zara, Bershka, Pull & Bear) ha registrato entrate in crescita del 50% nel trimestre febbraio-aprile 2021. Non solo: dal 1° maggio al 6 giugno ha piazzato il +5% rispetto allo stesso periodo del 2019 e il +102% sul 2020. Vola anche la redditività, superiore alle stime, e crescono (ovviamente…) le vendite online.

Nel primo trimestre del suo esercizio fiscale, da febbraio ad aprile 2021, Inditex ha registrato vendite per revenge, superando la stima citata da Bloomberg di 4,88 miliardi di euro. Il confronto con lo stesso trimestre 2019 evidenzia un calo del 16% Anche i profitti hanno battuto le stime, con un utile netto a 421 milioni di euro. Le vendite online sono cresciute del 67%.

Dice Isla

Per Pablo Isla, CEO del colosso galiziano con 6.758 negozi nel mondo (erano 7.412 lo scorso aprile), i fattori chiave sono due. In altre parole: “La differenziazione e la trasformazione strategica verso un modello di business completamente integrato, digitale e sostenibile, che continuano a dare risultati”. Le vendite registrate dalla società nel secondo trimestre mostrano un “quadro in forte miglioramento“. (mv)

