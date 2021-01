Hermès e Loewe chiudono in bellezza le sfilate digitali di Parigi

Non solo sportwear. La moda si riprende i suoi spazi creativi e Paris Men’s Fashion Week (conclusa ieri) lo dice chiaro e forte. In altre parole, sono cambiati gli equilibri. Le proposte non sono più sottomesse in modo assoluto alla supremazia dello streetstyle. Perché il modo elegante/formale si è riadattato a queste nuove esigenze e alla funzionalità dei capi casual. Risultato: si è arricchito di stravaganze provenienti dalla subcultura, da epoche diverse, da un guardaroba solitamente femminile. Un mash up di stile, colori, fantasie e materiali dove la pelle funge da fil rouge, forte della sua identità versatile e timeless. Come hanno dimostrato Hermès e Loewe, che hanno chiuso in bellezza le sfilate digitali di Parigi.

Hermès chiude in bellezza le sfilate di Parigi

Informale e giovanile, ma sempre assolutamente extralusso. La collezione Hermès propone fit comodi e funzionali. Il suo stile è casual (nelle foto al centro, tratte da Instagram), curatissimo nei dettagli e passa da giubbotti in pelle leggera con grandi tasche e zip, a scarponcini con fibbia, camicie e t-shirt in pellami ultrasoft. E ancora: giacche in shearling con tasche e inserti in pelle, oppure impermeabili in coccodrillo stampato. In pelle anche le sneaker colorate e loggate da una H di riconoscimento sul lato: giallo ocra, bordeaux, azzurra e rosa.

Loewe: tutto e il contrario di tutto



Non mancano il colore e i pattern fantasiosi nella collezione invernale maschile 2021 di Loewe (nelle foto a destra e a sinistra, tratte da lofficielitalia.com). Forme asciutte costruite su silhouette pulite e tagli definiti ospitano stampe, tessuti jacquard e collage. Lo stile grunge anni ’90 si abbina a scarpe wallabee squadrate in stile rave. Spiccano i pantaloni in pelle bondage ricchi di zip, cinture e passanti metallici che ricordano quelli indossati da Johnny Depp nel film Edward Mani di Forbice. E ancora i cappotti in montone rubati al guardaroba hippy su mocassini classici. Tutto e il contrario di tutto. Il modo giusto per chiudere in bellezza queste sfilate digitali.

Leggi anche: