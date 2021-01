Parigi: Vuitton, Owens, Dior e l’alchimia della moda ibrida

I fashion designer come moderni alchimisti. In altre parole: Paris Fashion Week (in corso fino al 24 gennaio) sta consacrando una dinamica basata sul recupero di stili passati mixandoli con infinite combinazioni di elementi del tutto nuovi. È la “moda ibrida” del luxury sportwear o dell’athleisure che però, mai come ora, sovrappone stili e suggestioni domestiche, da ufficio, formali e informali. La rappresentazione perfetta di questo concetto l’ha esplicitata la collezione invernale maschile 21/22 disegnata da Virgil Abloh per Louis Vuitton. Ma non è stato il solo.

L’alchimia della moda ibrida: Louis Vuitton

Con la nuova collezione Abloh si è prefissato di creare una “nuova normalità”. Non un guardaroba che rappresenti il post-pandemia, ma un’estetica priva di pregiudizi. Lo ha fatto attraverso un mix di approcci stilistici, assemblando insieme tante ispirazioni diverse. Ha unito, quindi, completi giacca/pantaloni, cappotti e soprabiti classici con abiti metallici, felpe e accessori fluo. Ha proposto cinture con maxifibbie in stile cowboy accanto a borse eccentriche (foto a destra, tratta da Instagram), come quella Monogram a forma di aeroplano.

Il coraggio di Rick Owens

Il coraggio di raccontare il disagio. Rick Owens mette a nudo la fragilità di questo momento storico e la interpreta in una collezione invernale “drammatica” e piena di emotività. Nel sottolinearne i lati “spigolosi”, lo stilista reinventa la celebre sneaker Converse in un modello dalla punta quadrata: le TurboDRK Chuck 70. Nei vari outfit proposti la pelle (quasi sempre nera) non può mancare. Tute intere e pantaloni slim total black, giacche di shearling con pelliccia bianca (nella foto a sinistra, tratta da rickowens.eu), aderenti come una seconda pelle o dalle spalle larghissime.

La fantasiosa classicità di Dior

Fantasie camouflage e disegni si alternano alla tinta unita. Colori scuri e molto invernali (come bordeaux, prugna, viola, blu notte) convivono con tonalità che spiccano come il giallo acido e il bianco. Lo stile militare si combina alla classicità sartoriale, il casual degli stivali da motociclista si abbina a completi. Gli accessori sono di varie forme e misure, in una gamma tale da far invidia alle collezioni femminili. Dalle tote bag in pelle bianca (nella foto al centro, tratta da dior.com) o nera alle borse a spalla con Monogram Dior.

