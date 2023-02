Uno stilista può cadere, a volte reinventarsi, altre sparire

Sliding doors. Il clamore suscitato dal divorzio tra Michele e Gucci a fine 2022 è nato lo spunto per “Stilista”, il numero di gennaio del magazine mensile La Conceria. Ora che è alla guida del brand Kering è arrivato Sabato De Sarno, vale la pena ricordare che uno stilista può cadere. Un direttore creativo, ovvero, dopo un periodo di fortuna può imbattersi in uno stop della sua carriera. Da questo può riprendersi, a volte anche alla grande, come hanno fatto Tom Ford e Daniel Lee (in foto, rispettivamente a sinistra e a destra). Altre, però, l’esperienza al centro della scena dell’alta moda può considerarsi conclusa, come (purtroppo per lui) è successo a Christopher Bailey (in foto al centro).

È vero: uno stilista può cadere

L’addio di Alessandro Michele ha segnato un momento simbolicamente molto forte nella storia recente della moda. Non solo perché si chiudeva la storia dell’artefice del boom di Gucci tra il 2015 e il 2020. Ma perché i vertici di Kering lo accompagnavano alla porta non a causa di trimestrali in area negativa, ma “solo” per via del rallentamento dei tassi di crescita. Sul n. 1 – 2023 del magazine La Conceria, dunque, abbiamo investigato tutte le trasformazioni della figura dello stilista negli ultimi decenni. Indagando nelle biografie professionali, abbiamo tratteggiato le differenze e le possibili sortite dei direttori creativi di oggi in confronto alla generazione dei grani di ieri (come Karl Lagerfeld, per dirne uno). A proposito di cadute e (eventuali) risalite, vi proponiamo tre approfondimenti diversi. Il primo su Tom Ford, che dopo l’uscita da Gucci ha saputo “sopravvivere a se stesso”. La seconda su Daniel Lee, che nel passaggio da Bottega Veneta a Burberry ha dato prova di inaspettata resilienza. E di Christopher Bailey, che dopo essere stato il primo stilista a riassumere su di sé i ruoli di direttore creativo e CEO, è invece sparito di scena.

