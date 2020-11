All’asta la scarpa in pelle e seta della regina Maria Antonietta

Maria Antonietta amava la pelle. La casa francese Osenat Versailles (dal cui sito sono tratte le immagini) ha battuto all’asta nelle scorse ore la scarpa in pelle e seta appartenuta alla celebre sovrana. Gli esperti avevano stimato un valore compreso tra gli 8.000 e i 10.000 euro: l’offerta più alta ha superato i 40.000 euro.

Scarpa in pelle e seta

La scarpa della regina misura 22 centimetri, l’equivalente di una taglia 36. E presenta un tacco alto 4,7 centimetri. La parte anteriore è in seta, mentre quella posteriore in pelle di capretto. La suola è in cuoio. La casa d’aste aveva messo in vetrina la calzature stimando un valore compreso tra gli 8.000 e i 10.000 euro ma, come riporta l’agenzia di stampa Agi, l’offerta più alta ha toccato i 43.750 euro.

Una storia travagliata

Maria Antonietta ha trovato la morte nel 1793 durante la rivoluzione francese. Il popolo decretò per lei la ghigliottina. La scarpa finì nelle mani di un’amica della prima cameriera della regina che l’ha conservata, attraverso i suoi discendenti, fino ad oggi. (art)

