Crisi del lavoro? Da Desa si presentano 350 candidati per 60 posti

Per lavorare alla nuova pelletteria Desa si sono proposti 350 candidati per 60 posti. Un caso che smentisce le difficoltà di reclutamento della manodopera che riscontrano le aziende di tutta Italia. Probabilmente è decisiva la scelta di Desa di aprire il sito produttivo a Poppi (Arezzo), ai margini dei distretti toscani della pelletteria, dove c’è più richiesta di personale. Entro marzo la fabbrica Desa diventerà operativa e, contestualmente, partirà anche il corso di formazione per gli addetti. La selezione del personale avverrà in collaborazione con Randstad.

350 candidati per 60 posti

“Attualmente abbiamo più di 350 domande e la fabbrica impiegherà un totale di 60 persone, quando funzionerà a pieno regime – spiega Burak Celet, CEO di Desa nel comunicato stampa che annuncia la partenza del corso di formazione –. Come primo passo, assumeremo 7-10 persone esperte e 15 non esperte, che frequenteranno il corso. A seconda dell’esito del primo(quanti partecipanti e quanti assunti, ndr), ne seguiranno altri 2 o 3”. L’obiettivo del corso è garantire ai clienti di Desa lo standard qualitativo richiesto e selezionare i candidati più adatti e intenzionati a stabilire un rapporto di lavoro a lungo termine con l’azienda.

Il corso di formazione

Il corso di formazione specializzato durerà 250 ore e coinvolgerà tutti i nuovi assunti, di cui l’80% sono donne. Oltre a formare su ambiti generali come salute e sicurezza, il corso tratterà le varie fasi di lavorazione della pelletteria tra cui taglio, preparazione, assemblaggio e cucitura. I diplomati del corso utilizzeranno i macchinari all’avanguardia presenti nel sito produttivo di Poppi. “In passato il Casentino non è mai stato territorio di pellettieri, quindi il miglior modo per affiancare Desa nel suo start up non poteva che essere la formazione – fa notare Annalisa Togni, unit manager Randstad –. La risposta dei casentinesi a questa opportunità è stata sorprendentemente positiva, pertanto abbiamo già attivato un canale di reclutamento dedicato”. (mv)

