CRV stronca Mon Purse, startup pellettiera con pelle italiana

CRV stronca Mon Purse. Il brand di pelletteria australiano è entrato in liquidazione. Un duro colpo per la giovane azienda che, come spiega nel proprio sito, tra i suoi fornitori annovera anche concerie italiane.

Bruciare le tappe

Mon Purse nasce come startup nel 2014 da un’iniziativa di Lana Hopkins e Andrew Shub. Nel giro di soli due anni il brand ha conosciuto un grande successo, tanto da spingere la dirigenza, come riporta smartcompany.com.au, a fissare per quell’anno l’obiettivo di fatturato a 10 milioni di dollari. Il grande boom ha rallentato, ma nel frattempo Mon Purse ha radunato intorno a sé importanti investitori, raccogliendo fondi per circa 9 milioni di dollari. Nel frattempo, nel 2018, Hopkins ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di CEO uscendo dall’azienda.

CRV stronca Mon Purse

Le difficoltà di Mon Purse deriverebbero dal coronavirus. Problemi tanto gravi, come riporta smartcompany.com.au, da dover ricorrere alla messa in liquidazione lo scorso 11 dicembre. Stando a quanto riferisce smh.com.au, Mon Purse sarebbe in arretrato con i pagamenti per circa 200.000 dollari: alcuni suoi fornitori avrebbero avviato azioni legali. “Stiamo lavorando con il direttore della società per intraprendere una valutazione immediata della posizione finanziaria della società, mentre cerchiamo manifestazioni di interesse” ha dichiarato al portale Andrew McCabe, l’amministratore incaricato di seguire la liquidazione.

Pelle made in Italy

Mon Purse spiega nel proprio sito internet di utilizzare “solo pelle europea della migliore qualità” proveniente “dalle più rinomate concerie italiane e turche“. Il brand australiano utilizza pelli di prima qualità e di diversa origine. Tra queste vi sono anche pelli conciate al vegetale, pelli goffrate di coccodrillo oppure di struzzo. (art)

