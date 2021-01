Eppur si può: studia la pelle su YouTube, apre store in Florida

Dai tutorial su YouTube per imparare il mestiere al negozio vero e proprio, con 8 dipendenti e utili in crescita. TTT Leather Goods, piccola azienda americana di pelletteria, ha bruciato le tappe, ma ha anche fatto il percorso inverso rispetto a molti passando dal puro e-commerce alle vetrine fisiche delle vie di Bradenton, in Florida.

I tutorial su YouTube

La storia di TTT Leather Goods nasce due anni e mezzo fa, quando il proprietario, Andy Roberts, decide di avviare una propria attività. Navigando online intercetta alcuni tutorial video sulla lavorazione della pelle, un’arte che subito lo appassiona. “Ho cominciato a guardare i video su YouTube praticamente tutto il giorno, tutti i giorni” racconta a fox13news.com (da cui sono tratte le immagini). A quel punto, acquista insieme alla moglie un po’ di pelle e inizia a fare pratica.

Il negozio

Il giovane imprenditore capisce in fretta cosa gli serve e cosa deve fare. Acquista la materia prima, pelle pieno fiore, da una conceria in Texas. La riceve nel suo laboratorio di Bradenton e qui la lavora insieme ai suoi 8 collaboratori. Risultato: il suo business nato online da quasi tre mesi è diventato “fisico”. In altre parole, cinture, borse, portafogli e tutti gli accessori prodotti da TTT Leather Goods fanno bella mostra nella vetrina del nuovo negozio sulla 13th Street West. “Se hai una buona etica del lavoro e passione – dice Roberts – credo tu possa far funzionare qualsiasi cosa”.

