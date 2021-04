Gabbrielli: leggera ripresa nel 2021; da oggi Silent Mipel a Seoul

“Nel 2021 è previsto un calo del 25% rispetto al 2019”. Una “leggera ripresa”, dunque, come spiega il presidente di Assopellettieri (membro di Confindustria Moda) , Franco Gabbrielli che indica 3 obiettivi per la pelletteria italiana: digitalizzazione, internazionalizzazione e sostenibilità. Intanto, inizia oggi la nona edizione di Mipel Leather Goods Showroom in Corea, che torna a Seoul nella versione “Silent”, cioè: phygital. L’evento si concluderà venerdì e riveste una particolare importanza, visto che la Corea è stato, nel 2020, uno dei pochi mercati a mostrare il segno “+”. Senza dimenticare che rappresenta la terza via di sbocco della pelletteria italiana.

Leggera ripresa nel 2021

Il 2021 della pelletteria italiana sarà migliore del 2020, chiusosi con un calo di fatturato del 34%. Ma non ci sarà un rimbalzo: solo una leggera ripresa. Quindi, per il 2021 la previsione e di un decremento del 25% sul 2019. Lo ha detto Franco Gabbrielli, presidente Assopellettieri durante L’Italia con Voi, format di RAI Italia (nella foto, in alto a destra). “Digitalizzazione? Ha dei limiti perché una borsa va toccata. Ma ha anche dei vantaggi. Per esempio, fa durare 6 mesi il Mipel, che di solito, fisicamente, dura 4 giorni”. Sul tema della sostenibilità, Gabbrielli non ha dubbi: “Siamo avvantaggiati perché lavoriamo la pelle, che è un elemento di sostenibilità. E va spiegato. La pelle è lo scarto del consumo della carne che poi viene conciato. A volte non ci rendiamo conto di essere già sostenibili” ha spiegato il presidente di Assopellettieri.

Silent Mipel

Tra le pochissime note positive del 2020 c’è l’export in Corea. Seoul vale 647 milioni di euro, +0,5% sul 2019 (il doppio del 2015) e rappresenta il terzo mercato in assoluto per la pelletteria italiana. Nota non secondaria: è caratterizzato da un elevato prezzo medio. A sostegno di questo trend, Assopellettieri torna a promuovere Silent Mipel Leather Goods Showroom, a Seoul da oggi al 16 aprile. Il salone è organizzato in modalità phygital. In altre parole, gli espositori italiani non sono presenti fisicamente, ma potranno interagire con i buyer attraverso videochiamate. Sul posto, oltre ai compratori, ci sarà un team commerciale messo a disposizione da Assopellettieri. (mv)

