La follia di Gianni Raineri per amore della pelle – VIDEO

Lascia il posto fisso per amore della pelle. È la storia di Gianni Raineri, un artigiano siciliano che, dopo aver girato feste e sagre di paese proponendo i suoi piccoli oggetti di bigiotteria, è entrato in contatto con la pelle. Una storia di amore a prima vista che racconta lui stesso in un video.

Per amore della pelle

La storia di Gianni Raineri come pellettiere inizia 40 anni fa. All’epoca l’uomo, residente a Messina, lavorava in Provincia. Un ottimo impiego, sicuro, con contratto a tempo indeterminato come racconta tempostretto.it. Lasciarlo sarebbe stato per chiunque una follia. All’epoca Raineri dedicava il suo tempo libero alla realizzazione di oggetti di bigiotteria che poi vendeva alle feste di paese che raggiungeva in Vespa. Poi scocca l’amore e Raineri inizia a cimentarsi nella produzione di pelletteria. È il 1981 e parte per un giro della Sicilia lungo 50 giorni nel quale scopre che i suoi prodotti piacciono.

“La cuoieria” tra le colline

“Qui siamo al mercato di Cammarata, incasso del giorno 12.000 lire” spiega orgoglioso, mentre mostra una vecchia foto in cui compare a terra, accanto alla sua bancarella e al fianco dell’inseparabile Vespa. La consapevolezza che i suoi prodotti piacciono lo spinge a mollare il posto fisso e aprire un laboratorio nelle colline di Messina. Nasce così “La cuoieria“. Ora Raineri concentra la produzione sui portachiavi in cuoio. Vende i suoi prodotti in tutto il mondo: “Abbiamo clienti in Giappone, Stati Uniti, Nord Europa e forniamo diverse mete turistiche italiane”. (art)

