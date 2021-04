LV, Chanel, Hermès: per “il dottore delle borse” non hanno segreti

“Non c’è niente che non possa riparare”. Denny Ng, 58 anni, conosciuto come “il dottore delle borse”, ripara accessori di lusso nel suo Denny’s Shop di Hong Kong. Ng ha iniziato a lavorare con la pelle nel 1976, quando aveva 13 anni. Poi ha perfezionato la tecnica a Shanghai, quando era apprendista in una bottega artigiana che realizzava borse e scarpe. Da circa 20 anni ripara borse di lusso, che ormai conosce a menadito.

Il dottore delle borse

“Non posso vantarmi di avere ottime capacità. Ma posso promettere cuore e impegno. Se riesco a dedicare 5, 10 o anche 100 ore a un lavoro, non c’è niente che non possa riparare. E ci sono pochissime persone disposte a impegnarsi per qualcosa del genere” racconta Denny Ng a South China Morning Post. Ng afferma che ad Hong Kong sono nate molte attività come la sua. Alcune però, alla ricerca di facili e veloci guadagni, si limitano a dipingere la borsa. La riparazione costa meno, ma il difetto è destinato a ricomparire. È per questo che il cliente si reca al Denny’s Shop. “Ci vuole solo tempo e impegno per ripararla bene” afferma il “dottore”. I suoi clienti più affezionati gli chiedono anche di produrre borse da zero e sono disposti anche ad aspettare un anno prima della consegna del prodotto finito.

Il troppo utilizzo

Nella maggior parte dei casi, è il frequente utilizzo la causa che porta all’usura della borsa. Il maestro di Hong Kong consiglia di prendersi cura delle proprie borse, di strofinarle con un prodotto adeguato, tipo lucido per la pelle, dopo ogni utilizzo e esposizione a polvere e sporco. In alcuni casi però le borse si rompono non perché sono state trattate male dal proprietario ma perché non sono state fabbricate a regola d’arte oppure sono state realizzate con un pellame di scarsa qualità. E alla domanda su quali marchi di lusso producono borse più robuste, Ng ha risposto: “Nessuno di loro”. (mv)

Foto da Instagram

