20 artigiani, 25 strumenti: il making of di Bale Bag di Loro Piana

Partiamo dai numeri. Per realizzare la borsa Bale Bag di Loro Piana sono necessari 20 tra artigiani e tecnici. Anche molto preparati: per cucire a mano i manici con la dovuta perizia, ad esempio, servono addetti con anni di esperienza. Non solo. I suddetti artigiani utilizzano 25 strumenti per assemblare 60 diverse componenti. La maison del gruppo LVMH ha presentato con la collezione primavera estate 2023 la sua seconda It Bag dopo Sesia. Il modello Bale Bag di Loro Piana è un tributo alla storia della famiglia fondatrice e, con l’attenzione che ripone nella selezione e nella cura dei materiali, all’arte della pelletteria made in Italy.

Il nome

Un tributo ai Loro Piana, dicevamo. Perché? La famiglia alla fine degli anni Settanta si dedicò alla ricerca delle migliori materie prime, trovando in Mongolia il cashmere più pregiato. Ancora oggi i pastori nomadi consegnano il cachemire in balle, che Loro Piana stocca nella filatura di Roccapietra (Vercelli), prima di trasformarlo in tessuti e capi inimitabili. Di qui il nome Bale (in inglese “balla”), una borsa che anche nel design e nella trama ricorda le balle di fibra scoperta dai Loro Piana.

La cura della pelle

Bale Bag è in due misure e non prevede cuciture sulla parte superiore. La superficie gioca un ruolo fondamentale. Per questo in Loro Piana hanno scelto un vitello a grana fina e uniforme, dalla mano morbida. Proprio per ragioni di uniformità ciascuna borsa è realizzata a partire dalla stessa pelle. Mentre il taglio è operato con macchina laser per garantire la massima precisione, i tecnici vagliano e selezionano i materiali per evitare graffi e imperfezioni. La palette è di colori naturali, senza finiture in superficie per premiare l’intrinseca bellezza della pelle. Per i manici si impiega un vitello flessibile, lavorato perché abbia la mano come quella della nappa. La fodera è in suede mentre la costruzione prevede anche agnello e tessuti coordinati.

