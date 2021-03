Malgrado Covid, in Coupland Leather Stuart ci crede davvero

Un bivio esistenzial-professionale che si è posto proprio nell’anno della pandemia. Una scommessa, lavorativa e di vita, vinta malgrado Covid. “Il mio ultimo impiego era da sales manager per un’agenzia di marketing – racconta Stuart Coupland (28 anni) a La Conceria –. Poi la società è andata in liquidazione e mi sono trovato a un bivio: trasformare Coupland Leather da hobby ad attività a tempo pieno, oppure cercare un nuovo lavoro. Mi sono dato degli obiettivi minimi: li ho raggiunti tutti e non mi sono più guardato indietro”.

La copertina de La Conceria n. 3 è dedicata a loro. A chi, come Stuart, come Luciana Rozeberg, come Elisabetta Viola, non ha lasciato che la pandemia seppellisse i propri sogni. Designer giovani ed emergenti che si dedicano alla moda in pelle. E che credono di potercela fare, contro tutte le avversità.

