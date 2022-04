Maroquinerie Thomas riparte: nuova fabbrica e subito 50 assunzioni

Continua l’espansione di Maroquinerie Thomas. Il gruppo francese della pelletteria specializzato in outsourcing di fascia alta ha annunciato l’imminente apertura di un nuovo stabilimento produttivo a Dracy-le-Fort, in Borgogna. Assumerà subito 50 persone per arrivare a 200 entro 5 anni. La notizia rappresenta anche un segnale confortante in un’ottica di ripresa. Infatti, un anno fa la pandemia aveva congelato i piani di espansione del gruppo francese, che dal 2018 controlla al 100% la toscana B&G.

“Il made in France è in crescita e consentirà all’azienda di creare più di 200 posti di lavoro in 5 anni”. L’annuncio arriva da una nota stampa diffusa nei giorni scorsi dall’Agenzia Economica Regionale della Borgogna. L’ente, come riporta lesechos.fr, sta accompagnando Maroquinerie Thomas nel processo di apertura del suo nuovo sito produttivo. Il laboratorio aprirà i battenti nelle prossime settimane e Dracy-le-Fort, in Borgogna appunto. Il gruppo francese di pelletteria d’alta gamma assumerà subito 50 persone.

Dallo stop alla ripartenza

Nel marzo 2020 vi avevamo raccontato di come la pandemia avesse bloccato il progetto di espansione del gruppo francese di pelletteria. Progetto che, evidentemente, oggi ha ripreso vigore e slancio. Nel suo nuovo stabilimento Maroquinerie Thomas produrrà pelletteria per le grandi griffe, come hanno spiegato i vertici societari a lejsl.com. Con questo laboratorio, il gruppo francese rafforza la sua presenza in Borgogna dopo le aperture di Mâcon e Arras.

